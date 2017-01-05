Saray Bisküvi yurt dışında hedef büyütüyor…

Türkiye’nin sevilen ve yenilikçi atıştırmalık markası Saray, yurt dışındaki bilinirliğini artırmaya devam ediyor. Şu anda dünyanın 110’dan fazla ülkesinde; bisküvi, gofret, çikolata, kek, kraker ve şekerleme kategorilerindeki hepsi birbirinden lezzetli ürünleriyle tüketicilerle buluşan Saray, şimdi de en yeni tatlarını Dubai'de tanıtmaya hazırlanıyor. Geride bırakmaya hazırlandığımız sene içinde Brezilya'da düzenlenen APAS 2016, Güney Kore’de gerçekleştirilen Seoul Food and Hotel 2016 ve ABD - Chicago’daki Sweets & Snacks Expo’ya da katılan Saray Bisküvi, şimdi de Dubai’de ürünlerini tanıtıyor. 26 Şubat – 02 Mart 2017 tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek olan GULFOOD 2017 fuarında yabancı tüketici ve tedarikçilerle buluşacak Saray Bisküvi, fuarda farklı yaşam tarzına ve damak tadına hitap eden yenilikçi ürünleriyle yer alacak.



Saray Bisküvi standında; nefis sütlü çikolata, kavrulmuş fıstık ve karşı konulmaz karamelin Saray’ın enfes kekiyle buluştuğu Powernut, doğal lif kaynağı yulafı, taptaze sütle üretilen hafif kremayla buluşturan Saray Yulaflı Kremalı, gerçek Türk fındıklarının ve kakaonun birleşiminden oluşan, yoğun kremayı incecik çıtır rulo gofret yapraklarıyla buluşturan Eldenele Rulo Gofret, atıştırmalık ürünler pazarında bir ilk olan ve 100 kalorilik porsiyonlardan oluşan “Saray 100 Kalori” ürün grubu, kayısılı, frambuazlı ve misket limonlu seçenekleri ile doğal aromalı meyve pastası “Love it”, hindistan cevizi dolgulu, nefis sütlü çikolatalı bar Coco Bonita ve Türkiye’de ilk defa iki ıslak kek arasına yerleştirilen hindistan cevizi dolgusu ve enfes sütlü çikolata kaplamalı kek OffTime’ı tanıtacak.



Yurt dışında hızla büyüyor…

Güçlü, dinamik ve yenilikçi yapısı, bir dünya şirketi olma vizyonu ile yeni ve farklı coğrafyalarda ürünlerini tüketicilerle buluşturmayı hedefleyen Saray Bisküvi’nin, 120’ye yakın ülkede marka tescili bulunuyor. 1987 yılından bu yana ihracat yapan Saray, bugün dünyanın dört bir yanında birçok yerel ve ulusal markette tüketici ile buluşuyor. Şu anda ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere, Danimarka, İsveç, Fransa, Belçika, Romanya, Dubai, Suudi Arabistan, Filistin, Ürdün, Irak, Bosna, Demokratik Kongo, Katar, Azerbaycan başta olmak üzere 110‘u aşkın ülkeye Saray markasıyla ihracat yaptıklarını anlatan Saray Bisküvi Yurt Dışı Satış Direktörü Kamil Özdağ, “Hedef pazar olarak geçtiğimiz dönemde Avrupa’yı seçerek Almanya, Hollanda, İngiltere, Danimarka ve İsveç’te daha fazla noktada ürünlerimizi tüketiciyle buluşturmak üzere stratejik ortaklıklar gerçekleştirdik. Önümüzdeki ilk beş yıl için belirlediğimiz öncelikli hedef pazarlar arasında İngiltere, Almanya, Bosna, Romanya, Ürdün ve Azerbaycan yer alıyor. Bu yıl Brezilya, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerde katıldığımız uluslararası önemli fuarlar sayesinde farklı ülkelerle de anlamlı iş birlikleri fırsatı yakalamış durumdayız” dedi. Global perspektifte, Turquality’den aldıkları güç ile hem yeni pazarlara girmek, hem de var oldukları pazarlardaki penetrasyonlarını güçlendirmek istediklerini dile getiren Özdağ, “Geniş ürün yelpazemiz ve operasyonel verimliliği yüksek süreçlerle yönetilen, esnek, güçlü ve sürdürülebilir dağıtım kanallarımızla yurt içinde yakaladığımız başarıyı yurt dışında da sürdürmek istiyoruz. Pazarı doğru analiz ederek trendleri öngörmeyi ve hızlı aksiyon almayı amaçlıyoruz. İnovasyona dönük süreçleri özümsemiş ve içselleştirmiş bir yapıya sahibiz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar ve Turquality vizyonu ile yurt dışında sürekli olarak yeni pazarlar araştırıyor, bulunduğumuz yerlerde yatay ve dikey büyümeler gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2023 yılında bir dünya markası olmak” dedi.



