SARAY BİSKÜVİ, SOCIAL MEDIA AWARDS TURKEY’DEN BİRİNCİLİK İLE DÖNDÜ

Türkiye’nin sevilen atıştırmalık markası Saray Bisküvi, sosyal medya sektörünün liderlerinin bir araya geldiği Türkiye’nin en büyük sosyal medya ödülleri olarak nitelendirilen Social Media Awards Turkey’de ‘SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’ alanında, gıda kategorisinde birincilik ödülüne hak kazandı.



Aktif sosyal medya stratejisi ile altın ödüle layık görülen Saray Bisküvi’nin; aldığı ödülle gıda kategorisinde sosyal medya alanında en başarılı çalışmaları ve stratejileri geliştiren şirket olduğu belgelendi.



Dijitalleşen dünyada markaların tüketicilerle olan etkileşimlerinin interaktif olması gerektiğine inanan Saray Bisküvi, tüketicilerin ihtiyaçlarına, takipçileriyle karşılıklı iletişim halinde olarak ve tüm yorumları dikkate alarak cevap vermeye özen gösteriyor. Tüm sosyal medya iletişimini takipçilerini de işin içerisine sokarak kurgulayan, paylaşımlarıyla güncel ve anlık reaksiyonlar veren Saray Bisküvi, kategorisinde Türkiye’nin etkileşimi en yüksek Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını da, başarı ile yönetiyor.



Giderek yükselen organik takipçi sayısı ile Saray Bisküvi, sosyal medya hesaplarında; Çikilop, LoveIt, 100 Kalori, Offtime, Eldenele, Powernut ve Choco Lips gibi markalarını tanıtırken, 400’den fazla ürün yelpazesi ile ilgili bilgiler de paylaşıyor. Düzenli olarak yapılan yarışmalar sayesinde takipçiler ile sıcak temas kurarken, aynı zamanda sosyal medya hesaplarında tüketicilere Saray Bisküvi ürünleri ile yapılabilecek pratik ve lezzetli tarifler vererek ilginin güncel tutulmasını sağlıyor.



‘SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’ bu yıl 50’ye yakın farklı sektörde toplam 24 binden fazla sosyal medya hesabının bir yıllık performansını ölçümleyerek, en başarılı markaları ödüllendirdi. Tamamen veriye dayanan performans ölçümlemeleriyle belirlenen ödüller, BoomSonar’ın sosyal medya marka ölçümleme ve puanlama sistemi SocialBrands sıralamasına dayanıyor. SocialBrands’in aralarında toplam etkileşim sayısı, hayran sayısı, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimlerin iletilere göre dağılımı, etkileşim oranları, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, sektörel performans, hashtag ve mention kullanımı ve sayfa bilgileri gibi toplamda otuzdan fazla kriter içeren benzersiz algoritmasıyla hazırlanan sıralama, tamamen veriye dayalı ve istatistiksel bir ölçümleme sunuyor.