Sarar’dan ‘Black Tie’ Koleksiyonu

Haber - Orhan Dörter

Duruşu, kesimi, detayları, kumaşları, kalitesi ve tarzıyla smokine yeniden hayat veren Sarar Black Tie Koleksiyonu, “damat smokin giyer” kalıbını yıkarak birbirinden şık smokin modelleriyle Sarar erkeğinin katıldığı her daveti özel kılıyor. Karşı konulmaz bu duruş, 2018 Black Tie Koleksiyonu ile baştan aşağıya hazır.

SMOKİN ŞIKLIĞINI SADELİKLE BULUŞTURUYOR

Erkeğin tüm özel anlarında karşı konulmaz bir şıklığa kavuşması için hazırlanan Sarar 2018 İlkbahar-Yaz Black Tie Koleksiyonu, yeni sezonda da smokin şıklığını sadelikle buluşturuyor. Klasik şıklığı alışılmışın dışındaki aksesuarlarla kusursuz kılan Sarar, yenilikçi dokunuşunu ortaya koyuyor.

KUŞAKLAR ARASI YAYILAN BİR ŞIKLIK

Smokin duruşuna her sezon yeni bir duruş katan Sarar, küçük beyler için hazırladığı JN smokin modelleriyle de kuşaklar arası yayılan bir şıklık geleneğine ev sahipliği yapıyor. Bu geleneği her yaş için ayrı şıklıkta sunan, krem renginin özel tonlarıyla güçlendiren Sarar, kalıp, kesim, aksesuar seçimleri ile bu kusursuz duruşu tamamlıyor.

Black Tie Koleksiyonu’ndaki smokinlerde bu yıl bordo, mürdüm, buz mavi, şampanya tonları ve erkeklerin vazgeçemediği siyah, lacivert renkli fit kalıplara sahip modellerle ön plana çıkıyor.

Yeni sezonun fark yaratan smokin tarzına Sarar mağazalarının yanı sıra “shop.sarar.com” online shop adresinden de ulaşılabiliyor.

