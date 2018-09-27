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Saran Havacılık, Bell 429 hava aracıyla İstanbul Airshow’daki yerini aldı

Bu sene 12’ncisi düzenlenen İstanbul Airshow kapılarını açtı. 27-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen, bölgenin en büyük sivil havacılık fuarı İstanbul AirShow, Türkiye’nin hızla büyüyen havacılığının yansıması olarak ortaya çıkıyor. Yeni nesil ticari hava araçlarıyla sektöre önemli katkılar sunan Saran Havacılık, dünya çapında tercih edilen en gelişmiş çift motorlu hafif helikopterlerden biri olan Bell 429 ile Airshow’daki yerini aldı.

Saran Havacılık, Bell 429 hava aracıyla İstanbul Airshow’daki yerini aldı

Bu sene 12’ncisi düzenlenen İstanbul Airshow kapılarını açtı. 27-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen, bölgenin en büyük sivil havacılık fuarı İstanbul AirShow, Türkiye’nin hızla büyüyen havacılığının yansıması olarak ortaya çıkıyor. Yeni nesil ticari hava araçlarıyla sektöre önemli katkılar sunan Saran Havacılık, dünya çapında tercih edilen en gelişmiş çift motorlu hafif helikopterlerden biri olan Bell 429 ile Airshow’daki yerini aldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:05
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Saran Havacılık, Bell 429 hava aracıyla İstanbul Airshow’daki yerini aldı

Türk hava taşımacılığı sektörünün öncü firmalarından Saran Havacılık, sivil havacılık endüstrisi adına eşsiz bir platform oluşturan İstanbul Airshow’a Bell 429 helikopteri ile katılım gerçekleştiriyor. Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Bell helikopterler ile havacılık sektörüne büyük katkılan sunan Saran Havacılık, tasarım, konfor ve güvenlik alanlarında alışılmış standartların çok üzerinde olan Bell helikopter modelleri ile fark yaratıyor.

Dünya çapında tercih edilen en gelişmiş çift motorlu hafif helikopter: Bell 429

Türkiye’de yapılan Bell helikopter satışlarının yarısından fazlasını gerçekleştiren Saran Havacılık, son teknoloji ürünü hava araçlarını Türkiye’deki müşterilere teslim ediyor. Bell Helicopter ile sürdürülen işbirliği çerçevesinde havacılık sektöründe büyük atılım yapan Saran Havacılık, her geçen gün daha fazla büyüyen sektör ihtiyaçlarını yeni nesil hava araçlarıyla karşılıyor. Polis kuvvetleri ve ambulans hizmetleri için dünya çapında tercih edilen en gelişmiş çift motorlu hafif helikopterlerden biri olan Bell 429 ile İstanbul Airshow’a katılan Saran Havacılık, yeni nesil havacılık teknolojilerini katılımcıların beğenisine sundu. Bell 429 helikopteri, tam entegre glass cockpit, gelişmiş sürücü sistemi, sınıfının en iyisi olan SBAS Navigasyon sistemi ve IFR kabiliyetine sahip. Bell 429, ilave güvenlik özellikleri kollektive monteli gaz kolu, darbeye dayanıklı hub ve rotor sistemi ile enerji yükünü azaltan koltukları içeriyor. Bell 429, işletme bakım giderlerini azaltan MSG-3 (Bakım Yönlendirme Grubu) sertifikasına sahip ilk helikopter özelliğini taşıyor.

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