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Sanofi Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Senem Korol getirildi

Sanofi Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Senem Korol getirildi

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:39
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Sanofi Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Senem Korol getirildi

Yaşamlara güç katma misyonu ile faaliyetlerini sürdüren Sanofi Türkiye’nin Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol oldu.

Sunduğu sağlık çözümleri ile insanların sağlık yolculuğunda yol arkadaşı olan ve insan sağlığının her alanında faaliyet gösteren, ilaç sektörünün öncülerinden Sanofi Türkiye’nin yeni Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, yeni görevinden Avrasya ve Ortadoğu Bölge İnsan Kaynakları Direktörü Elif Sezgin’e raporlayacak. Sanofi Türkiye’nin tüm İnsan Kaynakları çalışmalarının başına getirilen Korol, 02 Temmuz 2018’den itibaren çalışmalarını yürütüyor.

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2007 yılında mezun olan Senem Korol, kariyerine 2007 yılında Coca-Cola Türkiye’de Avrasya ve Afrika bölge çalışanlarının eğitim süreçlerinden sorumlu olarak Eğitim Departmanı’nda başlamıştır. 2014 yılına kadar Coca-Cola bünyesinde şişeleyici organizasyon da dâhil olmak üzere Türkiye, Kenya ve Rusya’da; İK iş ortağı, eğitim, gelişim ve yetenek yönetimi sorumlulukları gibi çeşitli insan kaynakları rollerinde görev yapmıştır. İki yılı aşkın bir süre boyunca Koç Holding bünyesinde Arçelik grubunda Avrupa, Amerika ve Ortadoğu, Kuzey Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak görev alan Senem Korol, İnsan Kaynakları alanında deneyimlerini, 2 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Sanofi Türkiye’de sürdürmektedir.

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