banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Şanlıurfa'da tarihi binada yangın

11 Ocak 2017 Çarşamba 12:14
Bu haber 475 kez okundu

Türkiye'nin ilk halk eğitim merkezleri arasında bulunan 2 katlı binada yangın nedeniyle hasar oluştu

Şanlıurfa'da tarihi binada yangın
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 2 katlı tarihi binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Türkiye'nin ilk halk eğitim merkezleri arasında bulunan Atatürk Bulvarı'ndaki 2 katlı Şanlıurfa Halk Eğitim Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binada kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların durumu polis ve itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yeri ve bölgede güvenlik önlemi alındı.

Yangın nedeniyle oluşan duman Atatürk Bulvarı üzerini kapladı. Birkaç farklı noktadan müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

Binada yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıkmış olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten İlci, yangında binanın yönetim biriminin olduğu odaların kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.