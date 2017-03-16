Şanlıurfa Adliyesinde kavga: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Adliyesinde cinayet davasının görüldüğü salonda maktul ile sanık yakınları arasında çıkan kavgada aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Şerif Kara'nın öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Mahkeme heyetinin kararlarını açıklaması sırasında maktul ile sanık yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar, salondaki sandalye ve sıraları kırarak birbirlerine saldırdı.
Kavgada maktul ile sanık yakınlarından 3 kişi ile tarafları ayırmaya çalışan 3 polis yaralandı. Takviye ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılan kavganın ardından yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Bu arada, kavga nedeniyle duruşmanın ertelendiği belirtildi.
Anadolu Haber Ajansı
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