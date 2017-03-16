banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Şanlıurfa Adliyesinde kavga: 6 yaralı

16 Mart 2017 Perşembe 13:29
Bu haber 495 kez okundu

Cinayet davasının görüldüğü duruşma salonunda maktul ile sanık yakınları arasında çıkan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa Adliyesinde kavga: 6 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Adliyesinde cinayet davasının görüldüğü salonda maktul ile sanık yakınları arasında çıkan kavgada aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. 

Şerif Kara'nın öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Mahkeme heyetinin kararlarını açıklaması sırasında maktul ile sanık yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar, salondaki sandalye ve sıraları kırarak birbirlerine saldırdı.

Kavgada maktul ile sanık yakınlarından 3 kişi ile tarafları ayırmaya çalışan 3 polis yaralandı. Takviye ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılan kavganın ardından yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 

Bu arada, kavga nedeniyle duruşmanın ertelendiği belirtildi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.