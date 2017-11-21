SANICA: SPONSORLUK DESTEĞİMİZİ GERİ ÇEKTİK

Rasim Ozan Kütahyalı’ya Beyaz Futbol programında Boşnaklara yönelik skandal sözler sarf ettiği sözlerden dolayı büyük tepki oluştu. Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere MHP Millet Vekili Saffet Sancaklı ve Türkiye’de yaşanan Boşnak ve Kosova Dernekleri Platformu, Kosova Prizrenriler Derneği yayınladıkları bildirilerle Rasim Ozan Kütahyalı protesto ettiler.

SANICA BORU Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fatinoğlu: “Kamuoyunun hassasiyetini dikkate alarak programlar ile ilgili sponsorluk desteğimizi geri çektik” dedi.

Beyaz Futbol ve Derin Futbol'un sponsoru Sanica Boru'dan olay sonrası açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi: "Kamuoyuna duyurumuzdur; Halkımızın hassasiyetlerine duyarlıyız. 21.11.2017 tarihi itibariyle, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sponsorluklarımızdan çekildiğimizi belirtiriz."

Balkan Dernekleri de yaptıkları açıklamayla Kütahyalı'yı kınadı.



BOŞNAK VE KOSOVA DERNEKLERİ PLATFORMU'NDAN ORTAK KINAMA

Öte yandan Türkiye'de yaşayan Boşnak ve Kosova Dernekleri Platformu'ndan ortak kınama bildirisi yayınlandı. Kosova Prizrenliler Derneği yayınladığı kınama bildirisinde şu ifadelere yer verdi: '19.11.2017 tarihinde, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda, büyük Rumeli camiasının saygın ve önemli bir bölümünü oluşturan Boşnak Kardeşlerimiz hakkında hakarete varan ifadeleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı'yı şiddetle kınıyoruz. Üstelik saygın bir ulusa hakaret içeren bu ifadelerin bir medya organında, milyonlarca kişinin izlediği bir spor programında dile getirilmiş olması kabul edilemeyecek ölçüde vahimdir. Bu konuda gereğinin yapılması için başta Beyaz TV yöneticileri ve tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bir süredir medyada sıkça rastladığımız, etnik kimlik, cinsiyet, dini inançlar üzerinden aşağılamayı ve ayrıştırmayı marifet sayan bu pespaye dile, yüzlerce yıldır bir arada yaşadığımız Türk toplumunun geleceği için Kosovalı Dernekler Platformu olarak tepki gösteriyor ve sonuna kadar Boşnak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu kamu oyuna duyurmayı borç biliyoruz' denildi.