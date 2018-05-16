Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
102158
ALTIN
183.197
DOLAR
4.4180
STERLİN
5.9536
EURO
5.2203

Sancaklar Yeraltı Cami’ne uluslararası “Mükemmellik” ödülü

Büyükçekmece Belediyesi ve Sancak Grubu işbirliğiyle Emre Arolat Mimarlık'ın projesi olarak yaptırılan Sancaklar Camii, RIBA Uluslararası Mükemmellik Ödülü'nü (2018) Royal Institute of British Architects'den (RIBA) aldı ve en iyi 20 yapıdan biri oldu.

Sancaklar Yeraltı Cami’ne uluslararası “Mükemmellik” ödülü

Büyükçekmece Belediyesi ve Sancak Grubu işbirliğiyle Emre Arolat Mimarlık'ın projesi olarak yaptırılan Sancaklar Camii, RIBA Uluslararası Mükemmellik Ödülü'nü (2018) Royal Institute of British Architects'den (RIBA) aldı ve en iyi 20 yapıdan biri oldu.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:14
6167 Okunma
Sancaklar Yeraltı Cami’ne uluslararası “Mükemmellik” ödülü

Dünyanın en iyi yeni yapılarını değerlendirerek, bu alandaki en prestijli ödüllerden biri olarak gösterilen Uluslararası Mükemmellik 2018 RIBA Ödülleri'ni, Kraliyet İngiliz Mimarlar Enstitüsü, Sancaklar Camii de dahil olmak üzere en iyi 20 yeni yapıyı açıkladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Sancaklar Camii’nin sürekli uluslararası alanda ödüller almasının Türkiye ve Büyükçekmece adına onur verici olduğunu söyledi.

En iyi 20 yapı arasına girdi

İngiliz Büyükelçiliği Kraliyet Enstitüsü, İstanbul'da Büyükçekmece'de bulunan Sancaklar Camii de dahil olmak üzere, bu çağdaş tasarım, altyapı planları, özel konutlar, kültür merkezleri, kentsel yerler, eğitim binaları ve ibadethaneleri ile dikkat çeken 20 yeni yapıyı seçti. Türkiye’nin Dünya çapındaki yüz akı mimar Emre Arolat'ın projesi olarak yaptırılan Sancaklar Camii, RIBA Uluslararası Mükemmellik Ödülü'nü (2018) Royal Institute of British Architects'den (RIBA) aldı ve en iyi 20 yapıdan biri oldu.

Akgün: Ülkemize çok önemli bir eser kazandırdık

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Mimar Emre Arolat’ı elde ettiği uluslararası başarılarından dolayı kutlayarak; “Yerin 9 metre altında alışagelmişin dışında tasarlanan ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'ndan esinlenilerek inşa edilen Sancaklar Cami’nin bundan sonrada pek çok ulusal ve uluslararası ödül alacağına inanıyorum. Ülkemize son derece önemli bir eser kazandırdık. Emeği geçen Başta Emre Arolat olmak üzere Sancaklar ailesine şahsım ve Büyükçekmece halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece BelediyesiSancak GrubuEmre Arolat MimarlıkSancaklar Camii
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSRAİL, BÜYÜKÇEKMECE’DE PROTESTO EDİLDİ
İSRAİL, BÜYÜKÇEKMECE’DE PROTESTO EDİLDİ
Vaillant Club’dan çikolata tadında Anneler Günü
Vaillant Club’dan çikolata tadında Anneler Günü
TÜMSİAD ERKEN SEÇİM KARARINI AÇIKLADI
TÜMSİAD ERKEN SEÇİM KARARINI AÇIKLADI
banner278

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim