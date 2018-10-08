Sancak, Cardtek’e ortak oldu

Sancak Ailesi’nin sahibi olduğu MT Grup, bankacılık, telekom, ödeme servis sağlayıcıları, kamu, ulaşım ve perakende sektörlerine finansal ödeme teknolojileri alanında yenilikçi ödeme sistemleri çözümleri sunan Cardtek’e, %54 hissesini alarak ortak oldu. Revo Capital ve MV Holding’in Cardtek’teki toplam %24’lük hisse sahiplikleri aynı şekilde devam ediyor. Cardtek’in yeni ortağı MT Grup’un teknolojinin yanında sağlık alanında da başarılı yatırımları bulunuyor.

Konu hakkında açıklama yapan Cardtek CEO’su Turgut Güney; “Cardtek, kurulduğu günden bu yana birçok ilke imza atan bir firma. Yıllar içerisinde gösterdiğimiz performansımızla yerli ve yabancı birçok yatırımcının dikkatini çektik ve çekmeye de devam ediyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmemizde bize önemli katkılar sağlayan MV Holding ve Revo Capital’in ardından, çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan MT Grup, hisselerimizin %54’ünü aldı.

Çok başarılı bir gelişim gösteren ve ürettiği teknoloji ile bir çok global ilke imza atan Cardtek, kendi alanının güçlü firmalarından oluşan hissedarlarının sağlayacağı motivasyon ile birlikte Türkiye’deki varlığını güçlendirirken, inovatif ürünlerle yurtdışına daha fazla yatırım yapma hedefini de koruyacak.” dedi.