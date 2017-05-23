Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesini tasarısı

TBMM (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesini amaçlayan kanun tasarısıyla, üretime hazır sanayi alanları oluşturulacağını, sanayicinin mali yüklerinin azaltılacağını ve OSB'lerin kuruluş sürelerinin kısaltılacağını bildirdi.

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay başkanlığında toplanan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Özlü, komisyon üyelerine, tasarıdaki düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Sanayi sektöründen gelen şikayetleri değerlendirdiklerini belirten Özlü, "Bu değerlendirmeden sonra ilgili bakanlıklarla görüştük. Gelen görüş ve talepleri düzenledik. Ardından tekrar bu konuları sanayicilerle değerlendirdik ve Bakanlar Kurulunda da görüştükten sonra Meclis'e sevk ettik." dedi.

Tasarıdaki düzenlemelerin, sanayicinin talepleri doğrultusunda hazırlandığını ifade eden Özlü, sanayicinin geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesinin hedeflendiğini anlattı.

Özlü, 4. sanayi devrimi ve teknolojinin konuşulduğunu ve bu devrimin de ancak eğitimli insanlarla olacağı düşüncesiyle tasarıda eğitimle ilgili maddelere de yer verdiklerini söyledi.

Üretim reform paketinin bir an önce yasalaşmasını istediklerini dile getiren Özlü, paketin getirdiği yeni düzenlemeleri anlattı.

"Islah OSB uygulamalarını hayata geçiriyoruz, tüm projelere kredi ve kredi faiz desteği veriyoruz." diyen Özlü, modern sanayi siteleri kurulacağını bildirdi. Bakan Özlü, yazılımcıların sanayi kapsamına alındığını, yüksek parsel fiyatlarına düzenleme getirildiğini, OSB, endüstri bölgeleri ve sanayi siteleri kurulumunu kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "OSB'lerdeki boş parselleri geri alıyoruz. Özel şahısların istemeleri halinde, özel endüstri bölgeleri kurma imkanı getiriyoruz. Sanayi sitelerine taşınma kolaylığı getiriyoruz. Temel bilimlerin mezunlarına teknoparklarda istihdam teşviği getiriyoruz. OSB birikimlerinin yurt dışı ihracına imkan veriyoruz." diye konuştu.

Tasarıyla, sanayicinin üzerindeki mali yüklerin de kaldırıldığını ifade eden Özlü, emlak vergisi, elektrikteki yüzde 2 TRT payı, hafta sonu çalışması için izin alma zorunluluğu ile damga vergisi ve harçların kaldırıldığını söyledi.

Komisyon, tasarıyı tali komisyon olarak perşembe günü görüşecek.

Anadolu Haber Ajansı