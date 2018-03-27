SANAYİ 4.0 ÇAĞINDA ÜRETİMİ DİJİTALLEŞTİREN TEKNOLOJİLER

Elektrik, elektronik ve otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric, endüstrinin nabzını tutan WIN Eurasia Fuarı’nda Sanayi 4.0’a uyumlu otomasyon çözümlerini sergiledi. Fuara “Your e-F@ctory Partner” konseptiyle katılan marka, müşterilerinin e-F@ctory partneri olarak fabrikaların dijital dönüşümleri için gerekli çalışmalara nasıl destek verdiğini anlattı. Dördüncü Sanayi Devrimi’ne yanıtı olan e-F@ctory konseptini dijital fabrika simülasyonu ile tanıtan Mitsubishi Electric, insanlarla işbirliği halinde çalışan yeni kollobratif robot serisiyle de ilgi gördü. Otomasyon sistemlerini tek çatı altında toplayan Panolu Çözüm Platformu’nu tanıtan Mitsubishi Electric, yeni nesil fabrika otomasyon ve mekatronik CNC ürünlerini de ziyaretçilerle buluşturdu. Yeni endüstri evresine uyum sağlayarak akıllı üretime geçiş yapabilen ülkelerin global düzeyde rekabet edebileceğinin altını çizen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Türk endüstrisinin Sanayi 4.0 çağındaki ihtiyaçlarına inovatif otomasyon ürünleri ve hizmetleri ile yanıt verdiklerini belirtti.



WIN Eurasia Automation ve WIN Eurasia Metalworking fuarlarının tek çatı altında birleştiği imalat sanayisinin Avrasya bölgesindeki buluşma noktası olarak bilinen WIN fuarlarında Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0’a uyumlu inovatif otomasyon çözümlerini sergiledi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 15-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen fuara “Your e-F@ctory Partner” konseptiyle katılan marka, fabrikaların dijital dönüşümleri kapsamında sunduğu çözümleri anlattı. Fuarda otomasyon sistemlerini tek çatı altında toplayan Panolu Çözüm Platformu’nu tanıtan Mitsubishi Electric, dijital fabrika konsepti e-F@ctory ve insanlarla işbirliği içinde çalışan yeni kollobratif robot serisinin yanı sıra yeni nesil fabrika otomasyon ve mekatronik CNC ürünleri ile dikkat çekti.



Sanayi 4.0 çağında fabrikaların dijital dönüşüm sürecine inovatif ürün ve hizmetleri ile yanıt verdiklerini ifade eden Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, günümüzde sanayinin en önemli gündem maddesinin “üretim” olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu; “Üretim demek aslında hayat demek. Bir ülke, dünya standartlarında üretim yapabildiği ölçüde kalkınıp gelişebilir. Bugünün dünyasında Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayarak dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet edebilirler. Dünyada yüksek üretim gücü ve potansiyeli ile dikkat çeken Türkiye’nin de sürdürülebilir kalkınma için bu konuma ulaşması çok önemli. Bunun içinse bir yandan üretim hızı ve kalitesi artarken, diğer taraftan maliyetlerin düşmesi gerekiyor. Biz bu noktada yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin ileri robot teknolojileri ile donatılmış geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için çözümler sunuyoruz.”



Artırılmış gerçeklik uygulamalarının üretimdeki rolü artacak

Yakın gelecekte gerçek ve dijital dünyanın anlık olarak birbiriyle entegre bir şekilde ilerleyeceğini belirten Şevket Saraçoğlu; tüm makineler, robotlar, sistemler ve insanlar arasında internet üzerinden gerçekleşen kesintisiz bir iletişim ağı oluşacağını söyledi. Saraçoğlu, yeni endüstri evresinde tabletler ve akıllı gözlükler gibi artırılmış gerçeklik uygulamaları içeren akıllı cihazların ve robotların üretimde üstlendikleri rollerin artacağını ifade etti. Türkiye’de hem büyük ölçekli şirketlerin hem de KOBİ’lerin fabrika otomasyon teknolojileri konusunda önemli bir farkındalığa sahip olduğunu bildiren Saraçoğlu; “Kısa vadede yeni ihtiyaçlara uyumlu fabrikalar hayata geçirmek için alınacak yatırım kararlarında artış yaşanacağına ve bu gelişimin bir sonucu olarak da Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi’ne hızlı bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



e-F@ctory ile iş hacmi artıyor, maliyetler azalıyor

Win Fuarları kapsamında 15 Mart tarihinde gerçekleşen Endüstri 4.0 panelinde konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel ise markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile ilgili bilgiler aktardı. Mitsubishi Electric’in güvenilir ve esnek üretim sistemleri kurmaya yönelik entegre konsepti e-F@ctory ile kullanıcıların yüksek hızlı ve bilgiye dayalı üretim hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunduğunu söyleyen Tolga Bizel, “Fabrikalarda hızın ve verimliliğin artmasını, süreçlerin anlık olarak izlenebilmesiyle hata paylarının büyük oranda azaltılmasını, üretim maliyetlerinin iyileşmesini ve dolayısıyla iş hacminin büyümesini mümkün kılıyoruz. Üretim hattındaki cihazlardan veri toplama yeteneğimiz ile enerji maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olurken, tam entegre otomasyon platformumuzla devreye alma ve kurulum sürelerinin kısalmasını da sağlıyoruz” diye konuştu.

Kısa sürede devreye alınabilen yeni nesil platform

Mitsubishi Electric’in fuarda tanıttığı yenilikçi otomasyon sistem çözümlerini tek çatı altında toplayan “Panolu Çözüm Platformu”, endüstriyel tesislere ve alt yapı projelerine kısa sürede devreye alma imkanı sunuyor. Dış kabini Türkiye’de üretilen platform; fan, pompa, kompresör, klima santrali, değirmen, konveyör, vinç, kırıcı, karıştırıcı ve açma-sarma uygulamaları gibi pek çok farklı prosesin otomasyonunu çok daha pratik ve verimli bir şekilde gerçekleştirme imkanı tanıyor. İçinde bulunan hazır çözüm parametreleri ve programları sayesinde ek donanım ihtiyacını da ortadan kaldıran platform; PLC kontrol sistem çözümü, düşük harmonikli çözüm, fren ünitesi ve fren direnci çözümü, pano soğutma sistem çözümü gibi alanları da içerecek şekilde komple çözüm sunabilen bir alt yapıya sahip. Ayrıca geniş opsiyon yelpazesi ve modüler yapısı sayesinde tesisler ve projelerin ihtiyaçları doğrultusunda ister tek tek ister gruplar halinde tercih edilebiliyor.



İnsanla işbirliği içinde çalışan yeni kollobratif robot serisi

Mitsubishi Electric’in fuarda sergilediği insanla işbirliği içinde çalışan yeni kollobratif robot serisi, güvenlik nedenlerinden ötürü koruyucu bariyerlerin arkasına yerleştirilmesi gereken endüstriyel robotların aksine bir üretim ortamında insanlarla yakın çalışmalarda bulunmak üzere tasarlandı. Bu seri, insanlarla birlikte çalışabilmesi sayesinde üretim ortamında herhangi bir yerde esnek bir şekilde konumlandırılabiliyor. Kollobratif robot serisiyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, performansın yanı sıra inovatif kontrol ve programlama opsiyonlarıyla kolay kullanım avantajı sağlıyor. Robota takılabilen dokunmatik operatör terminali, özel programlama uzmanlığı gerektirmeden robota görevini ‘öğretmek’ için sezgisel bir arayüz sunuyor. Öğretme fonksiyonu, operatörün robotu elle ve kontrollü güçle bir pozisyondan diğerine hareket ettirmesine imkan tanıyan bir ‘direkt kontrol’ modu içeriyor. Kurulum tamamlandığında, robota tam hareket serbestliği tanımak üzere operatör terminali kolaylıkla kaldırılıyor.



Mühendislik zamanını önemli ölçüde azaltıyor

Mitsubishi Electric’in fuarda tanıttığı bir başka ürün ise SCADA çözümü oldu. Geliştirme ve yapılandırma aşamalarında oldukça uzun süren mühendislik zamanlarını büyük oranda düşüren SCADA çözümü, bu zamanı otomatik olarak PLC ve SCADA projeleri oluşturabilen sihirbaz arayüzleri sayesinde kazanıyor. Bununla birlikte sağladığı standart yapı sayesinde yaşam döngüsü boyunca tesisin süregelen bakımını kolaylaştırıyor. MAPS (Mitsubishi Electric Adroit Process Suite) ile giriş/çıkış planları, PLC ve SCADA etiket yapılandırmaları gibi alanları içeren raporlar otomatik şekilde gerçekleştiriliyor.



Yeni nesil proses otomasyonu kontrolörü iQ-R

Fuarın öne çıkan ürünlerinden biri de yeni otomasyon devrimi için tüm otomasyon bileşenlerini tek platformda birleştiren iQ Platform yapısının en yeni nesli olarak dikkat çeken proses otomasyonu kontrolörü iQ-R oldu. Nano saniye mertebesinde işlem hızı ve PLC, motion, robot, CNC, C++ ve safety gibi çoklu CPU kombinasyon imkanı ile en yüksek sistem gereksinimlerini bile rahatlıkla karşılayabilen iQ-R, yeni endüstri evresine ve bu yeni devrimin Mitsubishi Electric’teki karşılığı e-F@ctory’e hazır platform sunuyor.



Hızı 150 kat arttırılmış BUS haberleşmesine sahip PLC iQ-F

Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen ve fuarda sergilenen yeni nesil kompakt PLC iQ-F’in

BUS haberleşmesi, önceki modeline oranla 150 kat daha hızlı. Kompakt yapıdaki PLC, dahili 4 eksen pozisyonlama özelliğiyle dikkat çekiyor ve çok daha sofistike uygulamalar için kullanılabiliyor. Ayrıca yeni bir mühendislik yazılımıyla birlikte 4 ve 8 eksen motion kapasitesine sahip olan iQ-F, kolay kuruluma imkan tanıyor.



Yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri

Kontrol ünitesini ve operatör panelini 19 inch dokunmatik ekranda bütünleyen M800 serisi ve standart özellikleriyle fark yaratan M80 serisi Mitsubishi Electric CNC kontrol üniteleri, fuarın öne çıkan ürünlerinden oldu. Mitsubishi Electric’in yeni nesil kontrol üniteleri, CNC için geliştirilen ilk CPU, 4. Nesil SSS ve sezgisel tasarım ile donatıldı. Yüksek çözünürlük ve hassasiyeti ile dikkatleri üzerine çeken yeni nesil M80 ve M800 serisi, kontrol hız ve verimliliği bir arada sunuyor.