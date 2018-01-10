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Samsung’dan yılın ilk büyük kampanyası

Samsung Electronics, Ocak ve Şubat ayları boyunca beyaz eşya satın alanlara Galaxy J7 Prime veya Galaxy Grand Prime+ akıllı telefona ücretsiz sahip olma fırsatı sunuyor.

Samsung’dan yılın ilk büyük kampanyası

Samsung Electronics, Ocak ve Şubat ayları boyunca beyaz eşya satın alanlara Galaxy J7 Prime veya Galaxy Grand Prime+ akıllı telefona ücretsiz sahip olma fırsatı sunuyor.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:20
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Samsung’dan yılın ilk büyük kampanyası

09 Ocak 2018 – Twin Cooling İkili Soğutma Teknolojisine sahip buzdolabı, Addwash Akıllı Kapak Teknolojili çamaşır makinesi ve Dual Cook İkili Pişirme Teknolojisine sahip ankastre fırın gibi yenilikçi özellikler ve tasarıma sahip ürünlerle Türkiye’de 2017’nin en çok büyüyen beyaz eşya markası olan Samsung, başarısını hediye cep telefonu kampanyasıyla kutluyor.

En son pazar araştırması sonuçlarına göre Türk Lirası bazında buzdolabında geçen yıla göre %40, çamaşır makinesinde ise %48 büyüyen Samsung Electronics’in yetkili bayi ve satış noktalarından seçili beyaz eşya ve ankastre modellerinden alanlar Samsung Galaxy J7 Prime veya Galaxy Grand Prime+ akıllı telefon sürprizi ile karşılaşacaklar.

Buzdolabı, Çamaşır Makinesi ve Ankastre ürünleri kapsayan kampanya, Ocak ve Şubat aylarında yapılacak alışverişlerde geçerli olacak. Satın alınan bazı beyaz eşya modellerinde ise Galaxy Grand Prime+ akıllı telefona tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden %50 indirim sunulacak.

Buzdolabı modelleri için 10 yıl dijital inverter kompresör garantisi ve çamaşır makinesi modelleri için 10 yıl dijital inverter motor garantisi sunarak kullanıcılarına güven veren Samsung, başlattığı yeni kampanya ile beyaz eşya ve ankastre satın alacaklara kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Kampanyaya dâhil edilen ürünlerden birini satın alan tüketicilerin, kampanyadan yararlanabilmek için www.samsungwa.com.tr adresinden giriş yaparak ürünün faturasını hesaplarına yüklemesi ve sitede yer alan formu doldurması gerekiyor.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 10.01.2018 11:34
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