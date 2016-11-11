Samsung’dan gıdaları uzun süre taze tutmanın 5 ipucu

Samsung Electronics, gıdaların daha uzun süreli ve taze korunmasını sağlayan önemli detayları kullanıcılarla paylaştı. Gıdaları buzdolabında nereye yerleştirdiğiniz ve içini nasıl temizlediğiniz gıdaların tazeliğini ve raf ömrünü doğrudan etkiliyor. Samsung’un ipuçlarıyla, buzdolabınızda doğru düzenlemeyi yaparak gıdaları uzun süre taze muhafaza edebilirsiniz.

Buzdolabı depolama söz konusu olduğunda, ısı ve nem kontrolü, yiyecekleri düzenleyip organize etme şekli ve temizlik, gıdaların tazeliği ve raf ömründe belirleyici rol oynuyor. Samsung, kullanıcılar için gıdaları buzdolabında çok daha taze ve uzun ömürlü tutmanın 5 püf noktasını paylaşıyor.





İdeal ısı 2.7°C olmalı

Gıdaların belirli sıcaklık ve nem düzeyinde saklanması, taze kalmasında çok önemli bir rol oynuyor. Bakteriler 4 °C derece sıcaklıkta üç misli artar, 0°C’de ise donar. Bu yüzden bakterilerin çoğalmasını yavaşlatan ideal ısı 2.7°C derecedir.

Bu sıcaklığın aynı düzeyde tutulması da büyük önem taşıyor. Samsung’un yenilikçi Üçlü Metal Soğutma (Triple Metal Cooling) teknolojisine sahip çelik panelleri gibi dondurucuların içerdiği gelişmiş teknolojiler, ısıyı sabit düzeyde tutarak gıdaların uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor. Parti öncesi içecekleri soğutmak ya da eti marine etmek gibi belirli pişirme ve servis ihtiyaçları için ısıyı kontrol eden bölmelerden yararlanın.



Kapı açma sıklığınızı azaltmaya çalışın

Buzdolabının kapısını açma sıklığınızı en az düzeye indirmeli, kapının kapalı olduğunu kontrol etmeli ve pişmiş yemekleri buzdolabına kaldırmadan önce iyice soğuduklarından emin olmalısınız.

Belirli gıdaların belli ısıları gerektirdiği de dikkate alınmalıdır. Örneğin süt ürünleri kolayca bozulur, bu yüzden buzdolabının en soğuk bölmesine koyulmalıdır. Sıcaklığın düzensiz olduğu kapı bölümünde ise sos ve meyve suyu gibi koruyucu içeren ürünler saklanabilir. Buzdolabını aşırı doldurmaktan kaçının ve tek bir ısı derecesi yaratmak üzere gıdaları aralarında düzgün hava dolaşımı sağlanabilecek şekilde yerleştirin. Yer kazanmak için patates, domates, soğan, bal gibi buzdolabına koyulması gerekmeyen gıdaları dışarıda muhafaza edin.





Meyve ve sebzeler optimum seviyede nemli ortamda saklanmalı

Nem seviyeleri de gıdanın tazeliğini etkiler. Temel kural, ıspanak, roka gibi solup tazeliğini kaybeden besinlerin nemi yüksek bir ortamda tutulması gerekirken elma, armut gibi etilen gaz emen meyve ve sebzeler nemi düşük ortamda saklanmalıdır.

Samsung’un en yeni soğuk depolama ürünleri, nemi kontrol eden özellikler aracılığıyla gıdaları ideal tazeliğinde muhafaza edecek şekilde tasarlanıyor. Buzdolabının sahip olduğu Üçlü Soğutma (Triple Cooling) teknolojisi, ısıyı kontrol eden üç ayrı hava kanalı ve iki kompresör kullanarak maksimum tazeliği garanti altına alan bir hava dolaşımı sağlıyor.



Kalan yemekleri cam kaplarda 4 güne kadar saklayabilirsiniz

Gıdaların buzdolabına konmadan önce durumunu kontrol etmek muhafaza edilme şekli kadar önemli taşımaktadır.

Örneğin, düzenli olarak market ürünlerinin kartonlarını ya da plastik ambalajları çıkarılmalıdır. Toprakla doğrudan temas halinde bulunmuş besinlerin diğer yenilebilir gıdaların yakınında olmaması gerektiği için meyve ve sebzeler, buzdolabına kaldırılmadan önce mutlaka yıkanmalıdır. Sebzeleri yıkadıktan sonra, tazeliklerini korumak için altına ve üstüne birer kağıt havlu koyarak bir kapta saklayabilirsiniz. Çiğ etler ve deniz ürünleri, dökülmeleri önlemek için en alt bölmeye konulmalıdır. Artan yemekler ise cam kaplarda, gözlerde ve sepetlerde dört güne kadar muhafaza edilebilir.



İstenmeyen kokularına çözüm kahve çekirdekleri



Düzenli olarak buzdolabının içini temizlemek, kapıyı ve rafları sulandırılmış bulaşık deterjanıyla silmek önemlidir. İnatçı lekeler için kabartma tozu ve ılık suyu karıştırıp yumuşak bir bezle lekeli alana uygulayın. Havlu kağıda birkaç damla zeytinyağı dökerek parmak izlerini yok edebilirsiniz. Buzdolabınızın içine kahve çekirdekleriyle dolu bir tava ya da yarım limon koyarak istenmeyen kokulardan kurtulabilirsiniz.



