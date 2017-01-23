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SAMSUNG, NOTE 7'DEKİ ARIZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

23 Ocak 2017 Pazartesi 10:25
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Güney Kore firması, Galaxy Note 7'deki aşırı ısınma ve patlamanın, arızalı bataryalardan kaynaklandığını duyurdu

SAMSUNG, NOTE 7'DEKİ ARIZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI
ANKARA (AA) - Cep telefonu ve elektronik eşya üreticisi Samsung, Galaxy Note 7 akıllı telefon modelinde görülen aşırı ısınma ve patlamanın, arızalı bataryalardan kaynaklandığını açıkladı.

Merkezi Güney Kore'de olan şirketten yapılan basın açıklamasında, araştırma sonucunda, Galaxy Note 7'deki sorunun bataryalardaki üretim hatasından kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

Samsung'un akıllı telefon birimi sorumlusu Koh Dong-jin, basın toplantısında, "Son birkaç aydır, alanında uzmanlaşmış bağımsız kurumlarla birlikte titiz araştırmalar yürüttük. Bugün kendimizi, müşterilerimizin güvenini kazanmaya her şeyden daha çok adıyoruz." dedi.

Koh, Samsung'un batarya tedarikçilerine karşı yasal bir yola başvurmayacağını kaydetti.

Galaxy Note 7 hakkındaki şikayetler sonucunda, şirket, cihazın üretimini geçen yılın eylül ayında durdurmuştu. Samsung, piyasadaki 3 milyon cihazın büyük bir kısmını geri çağırmıştı.

Anadolu Haber Ajansı
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