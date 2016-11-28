SAMSUNG NEWNET COMMUNİCATİON’I SATIN ALDI

Samsung Electronics, NewNet Communication Technologies bünyesinde zengin iletişim hizmetleri (RCS) üzerine faaliyet gösteren NewNet Communication Technologies şirketini satın aldığını duyurdu. NewNet Communication Technologies tarafından satın alınmasından önce NewPace olarak bilinen şirket, günümüz RCS altyapı ve hizmetlerinin öncüsü konumunda bulunuyor. Samsung, bu satın almayla mobil ağlardan IP tabanlı ağlara ve hizmetlere geçiş yaparak, zengin iletişim hizmetlerini ne kadar önemsediğini gösteriyor.

Bu satın alma, sadece Samsung için değil, aynı zamanda iletişim sektörü için de önemli bir dönüm noktası. Dünya GSM Birliği ile uyumlu uçtan uca bir RCS çözümü olarak bu işbirliği, tüketicilere yaygın bir standart mesajlaşma ve iletişim platformu sağlayan RCS etkin ağların kurulumunu hızlandıracak. Aynı zamanda Samsung'un henüz kendi RCS altyapılarına sahip olmayan mobil operatörlere birlikte çalışabilen sunucu çözümleri sunmasına da olanak tanıyacak. Operatörler ve tüketiciler için önemli bir değer sağladığından, mobil iletişim pazarı daha geniş bir iletişim ekosisteminden faydalanacak.

Kullanıcılar; geliştirilmiş çağrı, grup sohbeti gibi özelliklerin yanı sıra multimedya, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar dâhil büyük dosyaları kolayca paylaşma gibi gelişmiş bir mesajlaşma deneyiminden faydalanacak. Pazardaki diğer mesajlaşma uygulamalarının aksine sektör genelinde getirilecek bu standartlar sayesinde, kullanıcılar herhangi bir ağ üzerinde sadece SMS'e olanak tanıyan cihazlar dâhil herhangi bir RCS etkin cihaz ile iletişim kurabilecekler. Halifax, Nova Scotia merkezli NewNet Canada, Samsung Canada’nın yüzde yüz iştiraki olarak Brent Newsome ve Gavin Murphy liderliğinde bağımsız şekilde faaliyet göstermeye devam edecek.