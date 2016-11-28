banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

SAMSUNG NEWNET COMMUNİCATİON’I SATIN ALDI

28 Kasım 2016 Pazartesi 10:01
Bu haber 194 kez okundu

Samsung, Skyview Capital bünyesinde "Zengin İletişim Hizmetleri" (RCS) veren NewNet Communication Technologies'i satın alarak IP tabanlı hizmetlere geçişte önemli bir adım attı.

SAMSUNG NEWNET COMMUNİCATİON'I SATIN ALDI
 Samsung Electronics, NewNet Communication Technologies bünyesinde zengin iletişim hizmetleri (RCS) üzerine faaliyet gösteren NewNet Communication Technologies şirketini satın aldığını duyurdu. NewNet Communication Technologies tarafından satın alınmasından önce NewPace olarak bilinen şirket, günümüz RCS altyapı ve hizmetlerinin öncüsü konumunda bulunuyor. Samsung, bu satın almayla mobil ağlardan IP tabanlı ağlara ve hizmetlere geçiş yaparak, zengin iletişim hizmetlerini ne kadar önemsediğini gösteriyor. 
Bu satın alma, sadece Samsung için değil, aynı zamanda iletişim sektörü için de önemli bir dönüm noktası. Dünya GSM Birliği ile uyumlu uçtan uca bir RCS çözümü olarak bu işbirliği, tüketicilere yaygın bir standart mesajlaşma ve iletişim platformu sağlayan RCS etkin ağların kurulumunu hızlandıracak. Aynı zamanda Samsung'un henüz kendi RCS altyapılarına sahip olmayan mobil operatörlere birlikte çalışabilen sunucu çözümleri sunmasına da olanak tanıyacak. Operatörler ve tüketiciler için önemli bir değer sağladığından, mobil iletişim pazarı daha geniş bir iletişim ekosisteminden faydalanacak.

Kullanıcılar; geliştirilmiş çağrı, grup sohbeti gibi özelliklerin yanı sıra multimedya, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar dâhil büyük dosyaları kolayca paylaşma gibi gelişmiş bir mesajlaşma deneyiminden faydalanacak. Pazardaki diğer mesajlaşma uygulamalarının aksine sektör genelinde getirilecek bu standartlar sayesinde, kullanıcılar herhangi bir ağ üzerinde sadece SMS'e olanak tanıyan cihazlar dâhil herhangi bir RCS etkin cihaz ile iletişim kurabilecekler. Halifax, Nova Scotia merkezli NewNet Canada, Samsung Canada’nın yüzde yüz iştiraki olarak Brent Newsome ve Gavin Murphy liderliğinde bağımsız şekilde faaliyet göstermeye devam edecek.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.