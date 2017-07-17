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Samsun'da sanayi sitesinde patlama

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:22
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Canik ilçesindeki sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi

Samsun'da sanayi sitesinde patlama
SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangın nedeniyle Samsun-Ankara çevre yolu ulaşıma kapatıldı. Alınan bilgiye göre, Gülsan Sanayi Sitesi'nde dondurma imalathanesi olduğu belirtilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevler iş yeri ile çevrede bulunan oto tamirhanelerini sardı. Patlamanın etkisi ile çevredeki binaların camları da kırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralıların bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın Samsun- Ankara çevre yolunun Canik bölgesindeki viyadük altında meydana gelmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, içeriden yeni patlama seslerinin geldiği duyuldu.
Anadolu Haber Ajansı
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