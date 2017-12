Şampiyonların lastikleri Türkiye'de üretiliyor

İzmit, 20 Aralık 2017 – Motor sporlarında olağanüstü bir yılı daha tamamlayan Pirelli, küresel rekabette 110. sezonunun finalini İzmit’teki “şampiyonların fabrikasının” kapılarını açarak kutluyor. Türkiye’deki fabrika, Formula 1 haricindeki pek çok yarış lastiğini üretiyor.



Pirelli’nin 1960 yılında İzmit’te kurduğu fabrika, Türkiye’deki ilk lastik üretim tesisiydi. Fabrika, 2007’den bu yana motor sporları için lastik üretiyor ve bu rakam her yıl 403 farklı türde yarış lastiğine ulaşıyor. Fabrikanın 20.000 m² büyüklüğündeki ek tesisinde 250’den fazla çalışan sadece yarış lastikleri üretiminde görev yapıyor.



İzmit’teki “şampiyonların fabrikası”, Pirelli’nin Milano’daki ünlü araştırma ve geliştirme birimiyle birlikte İtalyan şirketinin motor sporları programında çok önemli bir rol oynuyor. Sürekli gelişimden ilham alarak otomotiv üreticileri ve takımlarla yakın işbirliği içinde çalışan Pirelli, motor sporları dünyasının en önemli lastik şirketi olarak biliniyor.



Pirelli, 2017 yılında iki ve dört çeker araçlara yönelik 460 şampiyonanın tedarikçiliğini üstlendi. Yılda yaklaşık 1200 yarışı kapsayan bu 460 şampiyonanın 157 pist serisi ve 69 ralli serisi olarak toplam 226’sı otomobillerle koşuluyor.



Her sene yeni seriler eklemeye devam eden Pirelli bir süre önce yaptığı bir açıklamayla 2018 yılında yeniden Dünya Ralli Şampiyonası’na döneceğini duyurdu. Şampiyonanın ilk kez başladığı 1973 yılından itibaren lastik sağlayan Pirelli, yıllar içinde 25 şampiyonluk unvanı ve 181 ralli kazandı.



Gençliğe verdiği önemi vurgulamaya devam eden Pirelli, gelecek yıldan itibaren Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın tek lastik tedarikçisi olacak. Pirelli, daha önce 16 yaşındaki Oliver Solberg ve 17 yaşındaki Kalle Rovanpera gibi genç ralli yeteneklerinin çıkışına yardımcı olmuştu. En yeni nesil Pirelli WRC lastiklerinin tamamı İzmit Fabrikası’nda üretilecek.



İzmit’te üretilen motor sporları lastikleri için Pirelli’nin Milano’daki araştırma ve geliştirme birimi tarafından gerçekleştirilen simülasyon, hamur ve yapı modelleri esas alınıyor. Teknolojinin yanı sıra Pirelli’nin yol lastiklerini tanımlayan ‘mükemmel uyum’ (perfect fit) felsefesi de paylaşılarak her müşterinin farklı beklentilerine ve koşullarına uyacak terzi işi üretim yaklaşımı benimseniyor. Bunların tümü Pirelli’nin prestij ve süper otomobil segmentinde (yaklaşık yüzde 50 pazar payıyla) tartışmasız liderliğine katkıda bulunuyor.



İngilizcede ‘grand touring’ kelimelerini temsil eden GT, Pirelli’nin motor sporları mirasının temel parçalarından birini oluştururken bu lastiklerin pek çoğu İstanbul’a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki İzmit’te üretiliyor. Bu yarışların zirvesinde yer alan ve dünyanın en önemli GT3 otomobil yarışı olan Blancpain GT Series şampiyonasında 2017 yılı boyunca sadece Pirelli lastikler kullanıldı.



Orijinal ekipman olarak Pirelli lastiklerini kullanan dünyanın en prestijli otomotiv üreticilerinin katıldığı GT yarışları, Pirelli için önemli bir test alanı oluyor. Görünüm olarak yol otomobili muadillerine benzeyen süper otomobillerin kullanıldığı bu yarışlar, yol ve pist ilişkisini vurgulamaları açısından da cazip oluyor.



Otomotiv üreticilerinin sayısı açısından Pirelli’nin en büyük şampiyonası Pirelli World Challenge olup, yaklaşık yirmi farklı premium ve prestij marka, aynı Pirelli lastikleriyle yarışıyor. Çok farklı araç mimarilerine ve özelliklerine sahip olmalarına karşın her modelin en iyi yönlerini sergileyen bu araçlar, Kuzey Amerika’da düzenlenen 11 etkinlikte birbirine çok yakın ve olağanüstü performanslarla rekabet ediyor.



Pirelli’nin lastik sağladığı en kalabalık katılımlı mücadele olan Nurburgring 24 Hours yarışında birbirinden çok farklı 200’den fazla otomobil start alıyor. Bu yarış, otomobillerin ve lastiklerin aynı olduğu ve farkı pilotun yarattığı Ferrari Challenge ve Lamborghini Super Trofeo) gibi tek marka şampiyonalarından çok farklı oluyor.



Pirelli açısından yılın en büyük motor sporları etkinliği olan ve Blancpain GT Series kapsamında en çok öne çıkan Spa 24 Hours yarışında kullanılan lastikler de İzmit’te üretiliyor. Bu yılki yarışa getirilen 13.000 lastik 24 tırla taşındı ve 80 kişilik bir ekip, maksimum kapasitede her 14 saniyede bir lastik takmayı başardı.



Son derece popüler Brazilian Stock Car serisinden China GT ve FIA GT World Cup in Macau gibi diğer Asya şampiyonalarına kadar farklı yarışların da dahil olduğu böylesine çeşitlilik içeren motor sporları gereksinimleriyle dünya çapında 1000’den fazla kişiden oluşan özel bir ekip ilgileniyor. Tıpkı İzmit’te görev yapan yetenekli genç mühendisler gibi. Çünkü Pirelli’nin hem yollardaki hem pistlerdeki başarısının asıl sırrı, çalışanlarının becerilerinde ve tutkusunda yatıyor.