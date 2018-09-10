Saloon Burger'den % 100 yerli burger-keyifli konsept

2015 Nisan ayında deneme mutfağı ve 1 yıllık Ar-ge süreci ile ilk restoranını açan Saloon Burger, 2018 itibariyle 11 şube ile hizmet veriyor. Türkiye’nin en saygın Holdinglerinden, bünyesinde English Home, Memorial Sağlık Grubu, A101 marketleri, Eve Shop; Aydın Örme gibi lider markalarıyla 7500’ün üstünde noktada, on binlerce kişilik istihdamla hizmet sunan Turgut Aydın Holding’in markası %100 yerli burger Saloon Burger franchise vererek büyüyecek …

Markanın AVM ve cadde restoran olarak iki farklı konsepti mevcut. İdeal restoran m2 ‘si cadde dükkanlarda minimum 250 m2, AVM 80 m2 olarak uygulanıyor. Mimari proje ve şartnameye uygun olmak koşuluyla yatırımcının kendisi de konsepti uygulayabiliyor. Franchisee’ye Merkezi tedarik desteği, lokasyon seçim desteği, lokasyon bölge analizi, eğitim, IT desteği, ürün geliştirme, reklam- pazarlama, merkezi IK desteği veriliyor. Şubelerin ihtiyaç duyacakları tüm ürünleri merkez tedarik ediyor. Ürünlerin %40’ı ana depodan, %60’ı anlaşmalı tedarikçilerden sağlanıyor. Kolay yönetilebilir sistem sayesinde, yatırımcının işin başında durma zorunluluğu bulunmuyor. Aynı zamanda etkin sosyal medya ve dijital pazarlama yönetimi bulunuyor.

Türkiye’nin Global markalarla rekabet eden %100 yerli burger markası olarak beş yıl içinde 150 şubeye ulaşmayı hedefliyor…

İyi fiyata, iyi burger…

Saloon Burger Genel Müdürü Murat Çimen; “Gurme ve şık burgerciler ile, daha uygun fiyatlı fast food burgerciler’den ibaret olan burger pazarına giren, keyifli, eğlenceli restoranlarda iyi burgeri erişilebilir fiyatlar ile sunan Saloon Burger bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Türk damak tadına uygun, özgün ve pratik lezzetler ile yakın zamanda tüm Türkiye’de keyifli restoranlarımızda olacağız “…

Türkiye’de 14 Milyar TL’ye ulaşan Fast Food Pazarı içerisinde Burger’in sektör hacmi yaklaşık 5.6 Milyar TL olup, birçok Fast Food tüketme alışkanlıkları pazar araştırmalarında burger çoğunlukla ilk sıralarda yer almaktadır.

2019 yılına kadar yatırımcılarından herhangi bir franchise sistem giriş ücreti almayacak olan marka, güçlü kurumsal ve finansal altyapısı ile yeni şubeler açarak markanın gelişimine destek olacak …

