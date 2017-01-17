'SALDIRININ DEAŞ ADINA YAPILDIĞI NET'

Vali Şahin, 1 Ocak gecesi 01.15 sıralarında Ortaköy'deki bir gece kulübünde menfur bir terör eyleminin meydana geldiğini ve 39 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

'Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen bir terörist'

O saldırıyı gerçekleştiren faille ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çok ciddi ve girift bir çalışma yürüttüğünü belirten Şahin, şu bilgileri verdi:

"Bu gece Esenyurt ilçemizde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdülgadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 yılında ocak ayında geldiği tahmin ediliyor. "

'2 bin polis görev aldı'

Şahin, "Bu operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı.Özel ekiplerle 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay, İzmir ve ilimizde İstihbarat Daire Başkanlığının da desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist, İstanbul'a geldiğinde önce Başakşehir'den ev kiralıyor. Daha sonra olay gününe yakın, son bir iki gün içinde, başka bir iki ev değiştirmek suretiyle kendini gizlemeye çalışıyor. Olay günü Zeytinburnu'ndan olay yerine geliyor ve eylemini gerçekleştiriyor." dedi.

'Operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alındı'

İstanbul Valisi Şahin, şunları kaydetti:

"Bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Bu arada 168 yabancı da yabancı terörist olma şüphesine binaen gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle birlikte 197 bin ABD doları, 2 tabanca ve şarjörü (bu tabancalardan biri havalı tabanca), yine iki drone ve sim kartlar, diğer pek çok materyal ele geçirilmiştir."

'Suçunu kabul etti'

Teröristin suçunu kabul ettiğini bildiren Şahin, "Aynı zamanda yapılan incelemeyle parmak izi de uyuşmuştur." dedi.

'5 adresten birinde ele geçirildi'

İstanbul Valisi Vasip Şahin, teröristin nasıl yakalandığının sorulması üzerine, şu bilgileri verdi:

"Teröristle birlikte Iraklı bir erkek şahıs ve Mısır, Afrika'dan olmak üzere değişik ülkelerden 3 bayan ele geçirilmiş durumda, onlar da gözaltında. Daha dün akşam alındıkları için bunlar değerlendiriliyor. Örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek. Çünkü bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı. Arkadaşlarımız bunu dikkate alıyorlar. 3 kişi bayan. Iraklının dışındaki diğer 3 kişi bayan. Oraya son 3 gün içinde geldiği değerlendiriliyor. Tabii bunlar yapılan değerlendirme, araştırmalarda daha net şekilde ortaya çıkacaktır. Orada zaten, o civarda arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu şüpheli adreslerle ilgili. Bu 5 adresi dün takip ettiler ve öğleden sonra buraya yönelik operasyonları arttırarak, devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi."

'O gün ona yardım eden birileri var'

Bir gazetecinin, "Teröriste olay öncesinde birilerinin yardım yaptığına yönelik iddialar var. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu Vali Şahin, "Şu anda çok yeni. Henüz sorgulama devam ediyor. Bu tür bilgilere kısa sürede ulaşılacağını bekliyoruz. Tabii ki o gün ona yardım eden birileri var. Bunları değerlendiriyoruz hem de sorgulama neticesinde bunlar çok daha rahat ortaya çıkacaktır." diye yanıtladı.

'DEAŞ adına yapıldığı net'

Teröristin Türkiye'ye ocak ayında illegal yollardan girdiğini açıklayan Şahin, "Doğu sınırlarımızdan yapıldığı şeklinde elimizde kuvvetli deliller var. Onlar takip ediliyor. En azından bunun DEAŞ adına yapıldığı net." diye konuştu.

Teröristin canlı ele geçirilmesi konusunda ise Şahin şunları söyledi:

"Bu tür operasyonlarda amacımız; suçluyu canlı ele geçirmektir. Dolayısıyla yapılan işlem de buna matuf bir işlem, bir operasyondur. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz zaten yasada da öyledir, mecbur kalmadıkça, gerekmedikçe silah kullanmazlar. Karşı taraf da silah kullanmadığı için bu operasyonda silah kullanmaya gerek kalmamıştır.

Polis saldırının gerçekleştiği geceden itibaren ciddi çalışmalar yaptı ve saldırgan rahat hareket etmekte zorlandı. O geceden itibaren polisimiz, iğneyle kuyu kazar gibi gerçekten ciddi çalışmalar yaptı. O çalışmalar esnasında tabii rahat hareket edebilme imkanını da bulamadı doğrusu. Bizim değerlendirmemiz bu. Dolayısıyla yurt dışına kaçma imkanı bulsaydı belki kaçacaktı. Öyle tahmin ediyoruz."

'Çocuğu yanında değildi'

Vali Şahin, teröristin eşinden alınan bilgilerden, bu operasyonun geliştirilmesinde istifade edildiğini kaydetti.

"Çocuğu yanında mıydı?" sorusuna Şahin, dün gece çocuğun yanında olmadığını kaydederek, "Bu gece o yanında değildi, kız çocuğu annesiyle birlikteydi. Erkek çocuğun kendisiyle beraber olduğunu değerlendiriyorduk ama bu geceki operasyonda yanında değildi." karşılığını verdi.

Çocuğun akıbetinin ne olacağı şeklindeki soru üzerine ise Şahin, "Çocuklarla ilgili hem bizim ulusal mevzuatımızda hem de uluslararası anlaşmalarda çeşitli hükümler var. Bu hükümler doğrultusunda o çocukların muhafazası tabii ki sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı