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Sakarya'daki yangın

29 Mart 2017 Çarşamba 14:43
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- Yangında yaşamını yitiren 3 çocuk toprağa verildi

Sakarya'daki yangın
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazeleri defnedildi.

Ailesi tarafından Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan 7 aylık Halit, 2 yaşındaki Fariha ve 4 yaşındaki Nejla Nazari'nin cenazeleri, Adapazarı Sıra Cevizler Camisine getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden baba Ruhullah ve anne Müjgan Nazari çifti ile yakınları cenaze boyunca tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, aile ve yakınlarının yanı sıra Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ile vatandaşlar katıldı.
Çocukların naaşı, cenaze namazı sonrası Emirdağ Çocuk Mezarlığında toprağa verildi.

- Olay
Dün, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi'nde altı ahır olarak kullanılan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, olayda Afgan uyruklu olduğu belirtilen 7 aylık Halit, 2 yaşındaki Fariha ve 4 yaşındaki Nejla Nazari yaşamını yitirmişti.

Anadolu Haber Ajansı
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