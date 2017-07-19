banner181
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:23
Bu haber 541 kez okundu

Sakarya'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesi otoyol bağlantı yolunda seyreden Doğan Gür Kırdar idaresindeki 06 FK 7019 plakalı bir bankaya ait kamyonet, Servetiye Kavşağı'nda henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

 Kamyonet, karşı yönden gelen Selahattin Soyluoğlu yönetimindeki 54 T 3520 plakalı ticari taksi, Mahmudu Hazim kontrolündeki 41 VT 326 plakalı otomobil, 54 BF 796 plakalı sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen panelvan minibüs ve Naci Bingöl idaresindeki 25 LR 475 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Kazada, kamyonette bulunan güvenlik görevlisi Muhammed Yalvaç ve banka memuru Ercan Akyürek'in yanı sıra diğer araçlarda bulunan Şinasi Poyraz ile Hasan Adıyaman yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kazaya karışan banka aracı içerisinde bulunan paralar, polis ekiplerince korunarak, olay yerine gelen başka bir banka aracına nakledildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.