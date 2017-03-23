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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

23 Mart 2017 Perşembe 16:20
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- Operasyonda 27 çuval içerisinde 24 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alının bir kişi tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
 SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 24 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve ile Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çağlayan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 17 çuval içerisine konulmuş 24 kilo 300 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.A, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Anadolu Haber Ajansı
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