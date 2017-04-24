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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

24 Nisan 2017 Pazartesi 01:55
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil D-100 karayolu Çaykışla Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 54 KR 182 plakalı otomobil ile 34 FNC 43 plakalı otomobil D-100 karayolu Çaykışla Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada Lamiya, Muharrem, Kübra ve Semra Yel ile Gizem, Lale, Kerem, İrem ve Sabri Palazoğlu yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Haber Ajansı
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