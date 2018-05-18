Şahsuvaroğlu'nun hurda teşviği ile ilgili görüşü

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu:

Yeni yürürlüğe giren hurda teşviği konusunda uzun uğraşlarımızın karşılığını almış bulunuyoruz. Tüm otomotiv dernekleri olarak yapmış olduğumuz çalışmalar gerek sektörümüze gerekse de vatandaşlarımıza büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Buna katkı veren tüm Bakanlıklara da teşekkür ediyoruz. Bugün ülkemizdeki 12 milyon 33 bin otomobilden 4 milyon 33 bin adedini 2002 model yılı ve altı modeller oluşturuyor. Bu da toplam araç parkının yüzde 36’sına denk geliyor. Avrupa’da araç yaş ortalaması ise sekizdir. Hafif ticari araç parkına baktığımızda da 4 milyon 206 binlik bir hacim görüyoruz. Bunların da 990 bin 872 adedi 16 yaş ve altı modellerden oluşuyor. Maliye Bakanlığı hurda araçlar için 2018 bütçesinden 500 milyon TL ayırdı. Bunun yıl sonuna kadar satışlarımıza 50 bin adet bir artısı olacağını öngörüyoruz. 2019 yılında ise bu miktarın artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Beklentimiz hurda düzenlemesinin sürekli olması yönündedir. Çünkü 5.5 milyon gibi yüksek bir adedin 2 yılda trafikten çekilmesi mümkün değil.

2003-2004 yıllarında binek araçlar için yapılan hurda uygulamasında ilk yıl 75.000 adet ikinci yıl ise 254.000 adet araç trafikten çekildiğini biliyoruz. 2009’da yapılan ağır ticari vasıta hurda uygulamasında da 118.557 adet araç trafikten çekilmişti. 16 yaş ve üzerindeki araçların bu yeni düzenlemeden yararlanacak olmasını çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu araçlar hem trafik güvenliği, hem çevresel etkileri hem de ekonomik açıdan ülkemize büyük zararlar veriyordu. Diğer yandan tasarıda belirtilen araçlar bugün trafikte yaralanmalı ve ölümlü kazaların en önemli nedenlerinden biriydi. Üzerindeki güvenlik unsurlarının son derece düşük olması sebebiyle bu araçların trafikten çekilmesi trafikte can ve mal kayıplarının önemli ölçüde önüne geçecektir. Ayrıca eski araçlar kilometrede 220 gram karbonmonoksit salımı yaparken yeni otomobillerde bu oran 130 ve daha aşağıya inmiş durumda. Yeni araçların emisyon oranlarının düşük olması sebebiyle bu düzenleme çevresel ve sağlık açısından da vatandaşlarımıza büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca, uygulama ile ilgili tebliğ de önümüzdeki hafta Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacaktır.