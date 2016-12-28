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Sahibinden kiralık yılbaşı çamı

28 Aralık 2016 Çarşamba 12:48
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Edirneli bir girişimci, yılbaşı kutlaması için düşük maliyetle ağaç süslemek isteyenler için ağaç kiralama sistemini bu yıl da hayata geçirdi

Sahibinden kiralık yılbaşı çamı
EDİRNE (AA) - Edirneli bir girişimci, yılbaşı kutlaması amacıyla ağaç süslemek isteyenler için ağaç kiralama sistemini bu yıl da hayata geçirdi.

Önceki yıllarda da çam ağacı kiralayan, süs bitkileri yetiştiriciliği ve fidan satışı yapan Hasan Akdüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çam ağaçlarının satışında düşüş olması nedeniyle bir kaç yıldır uygulamaya koyduğu "kirala, süsle, getir" sistemini bu yıl da sürdürdüğünü söyledi.

Yılbaşı ağacı süsleme alışkanlığının son yıllarda Türkiye'de de yaygınlaştığını belirten Akdüz, "Süsleme yaygınlaştı, ancak vatandaşlar bir kaç yıldır ekonomik nedenlerden dolayı çam ağacına pek rağbet göstermiyor. Biz de bunu kolaylaştırmak adına kiralama yöntemi uygulamaya başladık. 2-3 günlüğüne uygun şartlarda ve sağlıklı biçimde korumak şartıyla kiralıyoruz." dedi.

-"Al götür, geri getir 50 lira"

Bu sistemin ağaç katliamlarının da önüne geçtiğine inandığını ifade eden Hasan Akdüz, şöyle konuştu:

"Görüyoruz ki insanlar gidip doğadan ağaç kesiyorlar. Kestikleri ağacı bir kaba oturtup süslüyorlar. Bir çam ağacı kolay yetişmiyor. Yetişmiş bir çam ağacı günde 14-15 kişinin oksijen ihtiyacını sağlıyor. Biz insanların doğadan çam ağacı kesmesine karşıyız. Bunun aynı zamanda cezası da var.

Hem doğayı korumak için hem de vatandaşların eğlenmelerine vesile olmak için böyle bir uygulama yapıyoruz. Vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Hatta bazı resmi kurumlara emanette veriyoruz. Hep birlikte doğayı koruyalım."

Şu ana kadar 5 kişinin ağaç kiraladığını ifade eden Akdüz, 4 günlük çam ağacı kiralamanın bedelinin 50 lira olduğunu kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
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