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"SAĞLIK YATIRIMI" İAÜ TIP FAKÜLTESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp Fakültesi, Ekovitrin 17. Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Yılın Sağlık Yatırımı Ödülü’ne layık görüldü. ‘Yılın Sağlık Yatırımı Ödülü’nü, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Medicalpark Hastanesi Genel Müdürü Levent Atay, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den aldı.

"SAĞLIK YATIRIMI" İAÜ TIP FAKÜLTESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp Fakültesi, Ekovitrin 17. Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Yılın Sağlık Yatırımı Ödülü’ne layık görüldü. ‘Yılın Sağlık Yatırımı Ödülü’nü, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Medicalpark Hastanesi Genel Müdürü Levent Atay, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den aldı.

03 Temmuz 2018 Salı 13:43
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"SAĞLIK YATIRIMI" İAÜ TIP FAKÜLTESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) bünyesinde yaptırılan ve 2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğrenci almaya başlayan İAÜ Tıp Fakültesi, 75 milyon dolara mal oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi kapsamında 250 yatak ve 100 muayene odası bulunan hastane de inşa edildi. 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, ödül sonrası yaptığı konuşmada, “Ekovitrin, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kurulduğu günden itibaren bizi yakından takip ediyor. Güzel bir işbirliğimiz var ve her yaptığımız yeniliği takdir ediyorlar. İAÜ olarak sağlık yatırımlarına devam edeceğiz” dedi. 
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli de yaptığı konuşmada, “Ekovitrin Dergisi’nin Yılın Starlarını tespit ettiği bu gecede ödül sahibi olmak bizleri çok mutlu ediyor. Biz sağlık yatırımı konusunda gerçekten yılın starı olduk. Tıp fakültemiz için çok ciddi yatırım yapıldı. Türkiye ölçülerinde mükemmel bir hastane hizmeti verildiği gibi uluslararası alanda da gerçekten yıldız olacak bir noktaya doğru ilerliyoruz” diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 03.07.2018 13:45
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