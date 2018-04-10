Sağlık için her gün 10 bin adım

Sağlıklı ve kaliteli yaşamın önemli bir parçasını teşkil eden hareket ve bunun en kolay formu olan yürüyüşün yaşamımız üzerinde çok önemli etkileri olduğu biliniyor. Araştırmalar,

sadece haftada 2,5 saatlik yürüyüşle kalp sağlığımızda yüzde 30’luk koruyuculuk sağlayabileceğimizi gösteriyor. Yine dünya istatistikleri, günde 30-60 dakika süreyle düzenli olarak yapılacak yürüyüşün meme ve kalınbağırsak kanseri riskini anlamlı olarak düşürdüğünü, menopoz sonrasında meme kanseri riskini yüzde 25 oranında azalttığını gösteriyor. Ayrıca, kilo vermeden kemik erimesine, felçten genel psikolojik iyiliğe kadar sağlık üzerinde sayısız olumlu etkileri olduğu da biliniyor.



Bu doğrultuda, egzersizin genel sağlığımız üzerinde etkisini göstermek amacıyla böyle bir organizasyona imza attıklarını söyleyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi ve Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Direktörü ve Başhekimi Dr. Mustafa Candan, “Amacımız sağlıklı yaşam için en önemli gerekliliklerinden biri olan hareketi, en basit şekli olarak yürüyüşle başlatmak. Bunu yaparken de insanlara daha az yemenin ve daha çok su içmenin önemini vurgulamak istedik” diye konuştu.

Giderek tembelleşiyoruz

Hayatı kolaylaştıran cihazlar ve araçların sayısının artmasıyla daha az hareket eden bir toplum haline geldiğimizi söyleyen Dr. Mustafa Candan, bu durumun birçok hastalık için riskimizin artmasına neden olduğunu hatırlattı. “Dolayısıyla çocuklarımızı sağlıklı beslenmeye yönlendirmek, bilinçlendirmek ve mümkün olduğunca harekete yönlendirmek gelecek nesiller için atılması gereken en önemli adım” dedi.Bu konudaki yapılacak her türlü harekete de destek olmak gerektiğinin altını çizen Dr. Mustafa Candan, “Ancak hala bu konuda çok eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Bunun için şehirlerimizi planlanmadan başlamak, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bisiklet yolları ve yürüyüş alanlarının oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

“Yürüyüşü geleneksel hale getireceğiz*

Bu konuyu bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele aldıklarını belirten Acıbadem Kadıköy Hastanesi Direktör Yardımcısı Vildan Ortaç, mümkün olduğunca çok fazla kişinin dikkatini çekerek bu ve benzeri organizasyonları önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. “Dünya Sağlık Günü” kapsamında her yıl farklı bir konuyu ele alarak genel sağlığın korunması adına toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını dile getiren Ortaç, “Kurumlarının sadece hastalık durumlarında tedaviden ziyade, sağlığın korunması adına da çalışmalar yapması gerektiğine inanıyoruz. Acıbadem Sağlık Grubu da bu konuda önemli çalışmalara imza atıyor” dedi.