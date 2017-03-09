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Saç düzleştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

09 Mart 2017 Perşembe 15:01
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Remington Düzleştirici Fırça ile Birkaç Dakika İçinde Dümdüz Saçlar. Avrupa’nın önde gelen kişisel bakım markası Remington, dakikalar içinde düz ve pürüzsüz saçlara sahip olmanın hayalini yeni modeli CB7400 Düzleştirici Tarak ile gerçekleştiriyor. Fırça ve düzleştiricinin bir arada olduğu Remington CB7400 ile sadece birkaç dakika içinde harika saçlara sahip olmak çok kolay.

Saç düzleştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
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Anti-statik seramik kaplama özelliği ile saçların kolayca kaymasını ve elektriklenmeden düzleşmesini sağlayan Remington Düzleştirici Fırça piyasaya çıktığı ilk günden beri kullanıcılarının gözdesi olmayı başardı. Saçları tararken düzleştirebilen CB7400 ile sadece birkaç dakika içinde düz ve pürüzsüz saçlara sahip olmak hayal olmaktan çıkıyor. Saçların doğal hacmini kaybetmeden düzleştirmeyi başaran yenilikçi tasarımı ile de dikkat çeken model, rahat kullanımıyla her saç tipine uygun olarak tasarlandı. 3 ısı ayarı bulunan Düzleştirici Fırça’nın otomatik kapanma özelliği sayesinde olası kazalara karşı güvenlik önlemi bulunurken, saklama çantasıyla da her yere taşınabilmesi mümkün oluyor.

Remington CB7400 Düzleştirici Fırça Satış Fiyatı: 259,00 TL


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