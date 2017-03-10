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SABOTAJ DEĞİL KAZA

10 Mart 2017 Cuma 17:50
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İstanbul Beylikdüzü'ndeki televizyon kulesine çarparak parçalanan helikopterdeki 7 kişi hayatını kaybetti. Kazanın yoğun sisten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ölenlerin arasında üst düzey Rus yöneticilerin olması nedeniyle ortaya atılan sabotaj iddialarının ise doğru olmadığı belirtildi.

SABOTAJ DEĞİL KAZA
İstanbul'dan, Bilecik'e gitmek üzere bu sabah 2 pilot ve 5 yolcusuyla havalandıktan kısa süre sonra düşen Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopter, Beylikdüzü'ndeki televizyon kulesine çarparak düştü. İçindeki 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin, sisten dolayı kaza yaptığı belirtiliyor. Eczacı Grubu'na ait olan ve işletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan S-76 tipi helikopter 2008 modeldi. Toplam 8 koltuk kapasiteli helikopterin VIP amaçlı kullanılıyordu. Saatte 287 kilometre hıza çıkabilen TC-HEZ tescilli helikopterin menzili ise 535 kilometreydi. Olayın ardından bazı haber sitelerinde helikopterin düşüşüyle alakalı sabotaj yorumları yapıldı. Ancak ölenlerin Rus yöneticiler olması ve kazanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya temaslarına rastlaması nedeniyle ortaya atılan sabotaj iddiaları doğrulanmadı. Kazanın tamamen kötü hava şartları ve sisten kaynaklandığı belirtiliyor.

KAZA NASIL OLDU?
Kaza yerine ulaşan ilk uzmanların bölgede yaptığı incelemeye dair ilk detaylar ortaya çıktı. Uzmana göre kaza helikopter pervanesinin kuleye değmesi neticesinde meydana geldi. İlk çarpmanın ardından helikopterin pervanesi koptu ve yola düştü. Pervane bu sırada bir de otomobile çarptı. Ardından helikopter de yola düştü ve sürüklenmeye başladı.  Sürüklenirken de alev alarak patladı. Etraftaki bazı araçlar bu patlama sırasında zarar gördü. Ancak yaralanan olmadı. Uzmanlara göre helikopterlerin sisli havalarda uçması riskli.

HELİKOPTER KALDIRILMADI!
Kazadan sonra sis sebebiyle olay bölgesine helikopter gönderilemedi. Bu durum da bölgedeki sis durumunu ve risk düzeyini gösteriyor. Yine aynı uzmana göre pilotların bulunduğu bölüm itibariyle kazadan en çok zarar görme ihtimali olan noktada oldukları, kazadan sonra çıkan yangın ve vücut bütünlüğünün bozulması sebebiyle cesetlerin tespitinin de zorlaştığını söyledi.  

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma Bakanlığı'ndan kazayla ilgili yapılan açıklamada "Helikopterde 2 pilot, 4'ü yabancı uyruklu 5 yolcu olmak üzere 7 kişinin seyahat ettiği bildirilmiştir. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetmiştir." denildi.

KULENİN YÜKSEKLİĞİ 257 METRE
Beylikdüzü'ndeki televizyon kulesinin beton şaftının yüksekliğinin 163, döner restoranın bulunduğu çelik bölümün 54 metre, anten yüksekliğinin ise 30 metre, toplamda da 257 metre olduğu öğrenildi. Büyükçekmece'de düşen helikopterin çarptığı TV kulesinin güvenlik görevlileri olay anını anlattı. 6 aydır kulede geceleri mesai yapan Emrullah Kuru, olay anında kulenin hemen yanındaki konteynerda istirahat ettiğini ve büyük bir gürültüyle dışarı çıktığını söyledi. Kuru, " Yatağımın üzerinde uzanıyordum. Önce helikopterin sesini duymuştum. Kısa bir süre sonra büyük bir gürültü duyduk. Helikopter önce kuleye çarptı sonra da yola düştü. Bizim yattığımız yer ile kule arası 50 ile 60 metre mesafe var. Bizi Allah korudu. bizim üzerimize de düşebilirdi" dedi. Aynı yerde yine güvenlik görevlisi olarak çalışan Yener Saygılı da "Biz sesi duyunca dışarı fırladık. Dışarı çıktığımızda helikopterin yola düştüğünü gördük. Dumanlar yükseliyordu" ifadelerini kullandı.




ECZACIBAŞI HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA
Eczacıbaşı Holding'ten Beylikdüzü'ndeki helikopter kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.
Yazılı açıklama şu şekilde:
Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.'ye ait olan helikopter, alınan izinlerin ardından bugün öğleden önce Bozüyük'e gitmek üzere havalanmış, ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 11.30'da Büyükçekmece'de düşmüştür. Helikopterde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunmaktaydı. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.  Hepimizi derinden üzen bu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

BOZÜYÜK'E TOPLANTIYA GİDİYORLARDI
Kaza saatlerinde bölgede yoğun sis olduğu öğrenildi. İşletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76C-2 tipi çift motorlu helikopter, saat 11.16'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'ndan kalktı. Kaptan Pilotlar Alaaddin Acar ve Ahmet Bulut yönetimindeki helikopterde, 4 yabancı bir Türk yolcu ile iki pilot bulunuyordu. Dört yabancı yolcunun Rus olduğu, Eczacıbaşı Grubu ile görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Helikopter, Bozüyük'teki Eczacıbaşı Fabrikası'na gidiyordu. Kalkıştan 5 dakika sonra saat 11.21'de helikopter, yoğun sisin olduğu Beylikdüzü tarafında uçarken televizyon kulesine çarparak düştü. Helikopterin parçaları, TÜYAP Fuar merkezi ile Büyükçekmece Mezarlığı'nın yakınlarına düştü. Bölgeye hemen ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi.

KUĞU HAVACILIK: ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ Genel Müdürü Gürcan Mallı, İstanbul Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Havacılık bünyesinde operasyon yapmakta olan TC-HEZ kuyruk numaralı 2008 üretim tarihli Skorsky S76 C++ tipli helikopterimiz İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Eskişehir Bozüyük seferini yapmak üzere saat 11.20'de kalkış yapmıştır. Kalkıştan kısa bir süre sonra helikopterimizin Beylikdüzü mevkiinde maalesef kaza kırıma uğradığı haberi tarafımıza ulaşmıştır. Helikopterimizde uçuş ekibinden 2 kişi ve 5 yolcu bulunmaktadır. Uçuş ekibi Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut, yolcu isimleri ise Salim Özen, Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan." Açıklamada ayrıca, "Yaşanan elim olaya ilişkin inceleme ve araştırmalar devam etmekte olup yeni bilgilere ulaşıldıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.

Anadolu Haber Ajansı
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