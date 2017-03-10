SABOTAJ DEĞİL KAZA

KAZA NASIL OLDU?
Kaza yerine ulaşan ilk uzmanların bölgede yaptığı incelemeye dair ilk detaylar ortaya çıktı. Uzmana göre kaza helikopter pervanesinin kuleye değmesi neticesinde meydana geldi. İlk çarpmanın ardından helikopterin pervanesi koptu ve yola düştü. Pervane bu sırada bir de otomobile çarptı. Ardından helikopter de yola düştü ve sürüklenmeye başladı. Sürüklenirken de alev alarak patladı. Etraftaki bazı araçlar bu patlama sırasında zarar gördü. Ancak yaralanan olmadı. Uzmanlara göre helikopterlerin sisli havalarda uçması riskli.
HELİKOPTER KALDIRILMADI!
Kazadan sonra sis sebebiyle olay bölgesine helikopter gönderilemedi. Bu durum da bölgedeki sis durumunu ve risk düzeyini gösteriyor. Yine aynı uzmana göre pilotların bulunduğu bölüm itibariyle kazadan en çok zarar görme ihtimali olan noktada oldukları, kazadan sonra çıkan yangın ve vücut bütünlüğünün bozulması sebebiyle cesetlerin tespitinin de zorlaştığını söyledi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma Bakanlığı'ndan kazayla ilgili yapılan açıklamada "Helikopterde 2 pilot, 4'ü yabancı uyruklu 5 yolcu olmak üzere 7 kişinin seyahat ettiği bildirilmiştir. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetmiştir." denildi.
KULENİN YÜKSEKLİĞİ 257 METRE
Eczacıbaşı Holding'ten Beylikdüzü'ndeki helikopter kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.
Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.'ye ait olan helikopter, alınan izinlerin ardından bugün öğleden önce Bozüyük'e gitmek üzere havalanmış, ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 11.30'da Büyükçekmece'de düşmüştür. Helikopterde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunmaktaydı. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hepimizi derinden üzen bu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
BOZÜYÜK'E TOPLANTIYA GİDİYORLARDI
Kaza saatlerinde bölgede yoğun sis olduğu öğrenildi. İşletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76C-2 tipi çift motorlu helikopter, saat 11.16'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'ndan kalktı. Kaptan Pilotlar Alaaddin Acar ve Ahmet Bulut yönetimindeki helikopterde, 4 yabancı bir Türk yolcu ile iki pilot bulunuyordu. Dört yabancı yolcunun Rus olduğu, Eczacıbaşı Grubu ile görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Helikopter, Bozüyük'teki Eczacıbaşı Fabrikası'na gidiyordu. Kalkıştan 5 dakika sonra saat 11.21'de helikopter, yoğun sisin olduğu Beylikdüzü tarafında uçarken televizyon kulesine çarparak düştü. Helikopterin parçaları, TÜYAP Fuar merkezi ile Büyükçekmece Mezarlığı'nın yakınlarına düştü. Bölgeye hemen ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi.
KUĞU HAVACILIK: ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ Genel Müdürü Gürcan Mallı, İstanbul Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Havacılık bünyesinde operasyon yapmakta olan TC-HEZ kuyruk numaralı 2008 üretim tarihli Skorsky S76 C++ tipli helikopterimiz İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Eskişehir Bozüyük seferini yapmak üzere saat 11.20'de kalkış yapmıştır. Kalkıştan kısa bir süre sonra helikopterimizin Beylikdüzü mevkiinde maalesef kaza kırıma uğradığı haberi tarafımıza ulaşmıştır. Helikopterimizde uçuş ekibinden 2 kişi ve 5 yolcu bulunmaktadır. Uçuş ekibi Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut, yolcu isimleri ise Salim Özen, Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan." Açıklamada ayrıca, "Yaşanan elim olaya ilişkin inceleme ve araştırmalar devam etmekte olup yeni bilgilere ulaşıldıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.
Anadolu Haber Ajansı
Yorum Gönder