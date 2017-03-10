SABOTAJ DEĞİL KAZA



KAZA NASIL OLDU?

Kaza yerine ulaşan ilk uzmanların bölgede yaptığı incelemeye dair ilk detaylar ortaya çıktı. Uzmana göre kaza helikopter pervanesinin kuleye değmesi neticesinde meydana geldi. İlk çarpmanın ardından helikopterin pervanesi koptu ve yola düştü. Pervane bu sırada bir de otomobile çarptı. Ardından helikopter de yola düştü ve sürüklenmeye başladı. Sürüklenirken de alev alarak patladı. Etraftaki bazı araçlar bu patlama sırasında zarar gördü. Ancak yaralanan olmadı. Uzmanlara göre helikopterlerin sisli havalarda uçması riskli.



HELİKOPTER KALDIRILMADI!

Kazadan sonra sis sebebiyle olay bölgesine helikopter gönderilemedi. Bu durum da bölgedeki sis durumunu ve risk düzeyini gösteriyor. Yine aynı uzmana göre pilotların bulunduğu bölüm itibariyle kazadan en çok zarar görme ihtimali olan noktada oldukları, kazadan sonra çıkan yangın ve vücut bütünlüğünün bozulması sebebiyle cesetlerin tespitinin de zorlaştığını söyledi.



ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanlığı'ndan kazayla ilgili yapılan açıklamada "Helikopterde 2 pilot, 4'ü yabancı uyruklu 5 yolcu olmak üzere 7 kişinin seyahat ettiği bildirilmiştir. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetmiştir." denildi.

İstanbul'dan, Bilecik'e gitmek üzere bu sabah 2 pilot ve 5 yolcusuyla havalandıktan kısa süre sonra düşen Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopter, Beylikdüzü'ndeki televizyon kulesine çarparak düştü. İçindeki 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin, sisten dolayı kaza yaptığı belirtiliyor. Eczacı Grubu'na ait olan ve işletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan S-76 tipi helikopter 2008 modeldi. Toplam 8 koltuk kapasiteli helikopterin VIP amaçlı kullanılıyordu. Saatte 287 kilometre hıza çıkabilen TC-HEZ tescilli helikopterin menzili ise 535 kilometreydi. Olayın ardından bazı haber sitelerinde helikopterin düşüşüyle alakalı sabotaj yorumları yapıldı. Ancak ölenlerin Rus yöneticiler olması ve kazanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya temaslarına rastlaması nedeniyle ortaya atılan sabotaj iddiaları doğrulanmadı. Kazanın tamamen kötü hava şartları ve sisten kaynaklandığı belirtiliyor.