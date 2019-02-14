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SABIRTAŞI; ‘TİCARETHANE’ DEĞİL ‘GÖNÜLHANE’

Sabırtaşı Restaurant’ın Sahibi Mustafa Topçuoğlu, babası Ali Topçuoğlu’ndan devraldığı ‘Sabırtaşı’ mirasına İstanbul Beyoğlu’nda en güzel şekilde sahip çıkıyor. Mustafa Topçuoğlu, “Kahramanmaraş kültürünü ve yemeklerini misafirlerimizlepaylaşıyoruz. Sabırtaşı bir ticarethane değil gönülhane” diyor.

SABIRTAŞI; ‘TİCARETHANE’ DEĞİL ‘GÖNÜLHANE’

Sabırtaşı Restaurant’ın Sahibi Mustafa Topçuoğlu, babası Ali Topçuoğlu’ndan devraldığı ‘Sabırtaşı’ mirasına İstanbul Beyoğlu’nda en güzel şekilde sahip çıkıyor. Mustafa Topçuoğlu, “Kahramanmaraş kültürünü ve yemeklerini misafirlerimizlepaylaşıyoruz. Sabırtaşı bir ticarethane değil gönülhane” diyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:37
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SABIRTAŞI; ‘TİCARETHANE’ DEĞİL ‘GÖNÜLHANE’

Sabırtaşı markasının hikayesi, Kah­ramanmaraşlı Ali Topçuoğlu’nun memlekette bir arkadaşına kefil olmasıyla başlar.Kefil olduğu ar­kadaşı borcunu ödeyemeyince tüm borç Ali Topçuoğlu’na kalır. Borcunu ödeyebilmek için İstanbul yollarına koyulan Ali Bey, aile­siyle birlikte memleketi Kahramanmaraş’tan İstanbul’a gelerek Beyoğlu’nda eşinin yap­tığı içli köfteleri satmaya başlar. Kahraman­maş’tan İstanbul’a uzanan başarı hikayesinin temelleri de böylece atılmış olur. Ali Topçu­oğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Sabırtaşı’ markasını kurarak tüm İstanbullulara içli köf­teyi sevdirmeyi başarır. İstiklal Caddesi’nin sembolü olan Ali Topçuoğlu, rahmetli olduk­tan sonra içli köfte işini babasından devralan Mustafa Topçuoğlu, aynı azim ve sabırla Be­yoğlu’ndaki Sabırtaşı Restaurant’ta eşi Fatma Hanım’ın yaptığı lezzetli içli köfteleri satma­ya devam eder. Kahramanmaraş mutfağını ve kültürünü İstanbullulara en iyi şekilde tanıtan Mustafa Topçuoğlu, adeta Kahramanmaraş’ın İstanbul’daki ‘kültür elçisi’ olur. Mustafa Top­çuoğlu, üniversitelerde kendisinin ve babası Ali Topçuoğlu’nun başarı hikayesini öğrenci­lere anlatıyor. Sabırtaşı, Sokak Lezzetleri’nde İstanbul’un en iyisi konumunda. ‘Sabırtaşı: Beyoğlu’nda Bir Bey Oğlu’ adlı bir kitap da yazan Mustafa Topçuoğlu, iki kitabın daha hazırlıklarına başlamış durumda. Sabırtaşı Restaurant’ın Sahibi Mustafa Topçuoğlu ile Sabırtaşı markasının doğuşunu, başarı hikaye­sini ve Kahramanmaraş mutfağını konuştuk.

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Son Güncelleme: 14.02.2019 16:48
Anahtar Kelimeler:
Sokak Lezzetleri
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