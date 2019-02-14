SABIRTAŞI; ‘TİCARETHANE’ DEĞİL ‘GÖNÜLHANE’

Sabırtaşı markasının hikayesi, Kah­ramanmaraşlı Ali Topçuoğlu’nun memlekette bir arkadaşına kefil olmasıyla başlar.Kefil olduğu ar­kadaşı borcunu ödeyemeyince tüm borç Ali Topçuoğlu’na kalır. Borcunu ödeyebilmek için İstanbul yollarına koyulan Ali Bey, aile­siyle birlikte memleketi Kahramanmaraş’tan İstanbul’a gelerek Beyoğlu’nda eşinin yap­tığı içli köfteleri satmaya başlar. Kahraman­maş’tan İstanbul’a uzanan başarı hikayesinin temelleri de böylece atılmış olur. Ali Topçu­oğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Sabırtaşı’ markasını kurarak tüm İstanbullulara içli köf­teyi sevdirmeyi başarır. İstiklal Caddesi’nin sembolü olan Ali Topçuoğlu, rahmetli olduk­tan sonra içli köfte işini babasından devralan Mustafa Topçuoğlu, aynı azim ve sabırla Be­yoğlu’ndaki Sabırtaşı Restaurant’ta eşi Fatma Hanım’ın yaptığı lezzetli içli köfteleri satma­ya devam eder. Kahramanmaraş mutfağını ve kültürünü İstanbullulara en iyi şekilde tanıtan Mustafa Topçuoğlu, adeta Kahramanmaraş’ın İstanbul’daki ‘kültür elçisi’ olur. Mustafa Top­çuoğlu, üniversitelerde kendisinin ve babası Ali Topçuoğlu’nun başarı hikayesini öğrenci­lere anlatıyor. Sabırtaşı, Sokak Lezzetleri’nde İstanbul’un en iyisi konumunda. ‘Sabırtaşı: Beyoğlu’nda Bir Bey Oğlu’ adlı bir kitap da yazan Mustafa Topçuoğlu, iki kitabın daha hazırlıklarına başlamış durumda. Sabırtaşı Restaurant’ın Sahibi Mustafa Topçuoğlu ile Sabırtaşı markasının doğuşunu, başarı hikaye­sini ve Kahramanmaraş mutfağını konuştuk.

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