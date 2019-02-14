SABIRTAŞI; ‘TİCARETHANE’ DEĞİL ‘GÖNÜLHANE’

Sabırtaşı markasının hikayesi, Kahramanmaraşlı Ali Topçuoğlu’nun memlekette bir arkadaşına kefil olmasıyla başlar.Kefil olduğu arkadaşı borcunu ödeyemeyince tüm borç Ali Topçuoğlu’na kalır. Borcunu ödeyebilmek için İstanbul yollarına koyulan Ali Bey, ailesiyle birlikte memleketi Kahramanmaraş’tan İstanbul’a gelerek Beyoğlu’nda eşinin yaptığı içli köfteleri satmaya başlar. Kahramanmaş’tan İstanbul’a uzanan başarı hikayesinin temelleri de böylece atılmış olur. Ali Topçuoğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Sabırtaşı’ markasını kurarak tüm İstanbullulara içli köfteyi sevdirmeyi başarır. İstiklal Caddesi’nin sembolü olan Ali Topçuoğlu, rahmetli olduktan sonra içli köfte işini babasından devralan Mustafa Topçuoğlu, aynı azim ve sabırla Beyoğlu’ndaki Sabırtaşı Restaurant’ta eşi Fatma Hanım’ın yaptığı lezzetli içli köfteleri satmaya devam eder. Kahramanmaraş mutfağını ve kültürünü İstanbullulara en iyi şekilde tanıtan Mustafa Topçuoğlu, adeta Kahramanmaraş’ın İstanbul’daki ‘kültür elçisi’ olur. Mustafa Topçuoğlu, üniversitelerde kendisinin ve babası Ali Topçuoğlu’nun başarı hikayesini öğrencilere anlatıyor. Sabırtaşı, Sokak Lezzetleri’nde İstanbul’un en iyisi konumunda. ‘Sabırtaşı: Beyoğlu’nda Bir Bey Oğlu’ adlı bir kitap da yazan Mustafa Topçuoğlu, iki kitabın daha hazırlıklarına başlamış durumda. Sabırtaşı Restaurant’ın Sahibi Mustafa Topçuoğlu ile Sabırtaşı markasının doğuşunu, başarı hikayesini ve Kahramanmaraş mutfağını konuştuk.
14 Şubat 2019 Perşembe 16:37
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Son Güncelleme: 14.02.2019 16:48