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Sabancı 3.5 milyar TL kâr açıkladı

Sabancı Holding, 2017'de yüzde 30.9 artışla 3.5 milyar lira net kâr açıkladı. Şirket, bu yıl toplam 5 milyar lira yatırım hedefliyor.

Sabancı 3.5 milyar TL kâr açıkladı

Sabancı Holding, 2017'de yüzde 30.9 artışla 3.5 milyar lira net kâr açıkladı. Şirket, bu yıl toplam 5 milyar lira yatırım hedefliyor.

26 Şubat 2018 Pazartesi 12:37
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Sabancı 3.5 milyar TL kâr açıkladı

Sabancı Holding'in dördüncü çeyrek net kârı yüzde 48.1 artışla 1.1 milyar liraya, yılın tamamında yüzde 30.9 artışla 3.5 milyar liraya yükseldi.

Şirketin bu sabah KAP'a açıkladığı bilançosuna göre satış gelirleri dördüncü çeyrekte yüzde 28.5 artışla 3.8 milyar liraya, finans sektörü hasılatı yüzde 21.1 artışla 7.6 milyar liraya çıktı.

Satış gelirleri 2017'nin tamamında yüzde 12 artarak 13.8 milyar lira, finans sektörü hasılatı yüzde 20.7 artarak 27.3 milyar lira oldu.

Öte yandan Sabancı Topluluğu, 2018 yılında yaklaşık toplam 5 milyar TL kombine yatırım yapmayı planlıyor. Holding, kombine satışların yüzde 15,20 artmasını bekliyor. Banka dışı kombine FAVÖK artışının da (tek seferlik gelir/giderler hariç) yüzde 15-20 olacağı öngörülüyor.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 26.02.2018 12:46
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