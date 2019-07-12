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S-400'ler Türkiye'ye böyle geldi!

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi olan S-400'lerin teslimatı bugün itibariyle başladı. Teslimata ilişkin ilk görüntüler yayımlandı.

S-400'ler Türkiye'ye böyle geldi!

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi olan S-400'lerin teslimatı bugün itibariyle başladı. Teslimata ilişkin ilk görüntüler yayımlandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:46
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S-400'ler Türkiye'ye böyle geldi!

Türkiye, Amerika'nın tüm tehditlerine rağmen Rusya ile S-400 konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmanın ardından Rus hava savunma sisteminin ilk parçaları, Ankara'ya getirildi.

Sistemin tüm parçalarının Ankara'ya getirilmesiyle birlikte Türkiye, S-400'leri kullanmaya başlayacak.

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslimatı bugün itibariyle resmen başladı. S-400'lerin birinci grup malzemeleri Ankara'da bulunan Mürted Hava Üssü'ne getirildi. Teslimat sürecine ilişkin ilk görüntüler de yayımlandı.

S-400'LERİN ÖZELLİKLERİ

S-400'ler 400 km menzil içerisindeki hava tehditlerini yok edebilme özelliğine sahip. Algılama özelliği ise 600 km. Yani 600 km içerisindeki herhangi bir hava unsurunu algılayıp 400 km içerisine girdiğinde onları imha edebiliyor. En fazla 30 km yüksekliğe kadar çıkabilen S-400'lerin hızı ise saniyede 4,8 km.

S-400'lerin teslimatına ilişkin ilk görüntüler;

BAKANLIK RESMEN AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali, 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

S-400 teslimatı başladı

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Savunma Sanayi Başkanlığı da S-400'lerin teslimatına ilişkin, "S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına, önümüzdeki günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır."açıklamasında bulundu.

"SÜREÇ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek." dedi.

RUSYA DOĞRULADI

Rusya'nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğruladı.

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