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"Rusya’da yeteri kadar şans bulamadım"

27 Temmuz 2017 Perşembe 13:45
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Gençlerbirliği'nin yeni transferi Skuletic: "Transferimden önce Tosic ve Petrovic'ten bilgi aldım"

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Sırp golcü Petar Skuletic, Rusya'da yeteri kadar şans bulamadığını söyledi.

 Skuletic, kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan röportajında Türkiye'ye geliş süreci, Gençlerbirliği'ndeki ilk günleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sırbistan’ın Partizan takımında sergilediği 15 maçta 14 gollük performansının ardından Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya transfer olduğunu anlatan Skuletic, "Rusya’da istediğim şansı bulamadım. Daha az süre aldığım oyunculardan bile skora daha çok katkı yapmışken teknik direktörün bana şans vermemesi Rusya’da başarılı olmama engel oldu." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği’ne gelmeden önce kırmızı-siyahlı takımda bir dönem forma giyen Sırp oyuncular Dusko Tosic ve Radosav Petrovic'ten bilgi aldığını, iki oyuncunun da başkent kulübü hakkında olumlu referanslar verdiğini kaydeden Skuletic, "İkisi de şehir ve takım hakkında çok iyi şeyler söyledi. Gençlerbirliği'nin iyi bir takım olduğunu anlatmaları kararımda etkili oldu." diye görüş belirtti.



- "Özat iyi bir hoca"

Sırp golcü, teknik direktör Ümit Özat'ın kendisini istemesinin de başkent ekibine transferinde etkili olduğunu ifade etti.

Ümit Özat'ın oyuncularıyla ayrı ayrı diyalog halinde olmasının önemine dikkati çeken Skuletic, "Antrenman içinde zaman zaman sert olabiliyor ama sonrasında bizimle arkadaş gibi konuşmaya devam ediyor. Kısa süreli de olsa gözlemlerime göre Ümit Özat, her şeyden önce iyi bir insan, ayrıca iyi bir hoca diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.



- Yoğun kamp dönemi

Kamp döneminin beklendiği gibi yoğun geçtiğini ifade eden Skuletic, "Ankara'da çok fazla topla antrenman yapmadık. Bu bölüm kondisyon anlamında yoğun geçti. Hollanda'da ise daha çok taktik antrenmanlar ve maçlarla günümüzü geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Skuletic, kişisel hedeflerden bahsetmenin doğru olmayacağını kaydederek, "Benim için önemli olan takım. Takımıma katkı vermek de en büyük hedefim." ifadesini kullandı.








Anadolu Haber Ajansı
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