Rusya, Türkiye'de geliştirilen 2 tohumu daha tescilledi

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Türkiye'nin en büyük yağlı tohum üretici birliği Trakya Birlik ve Tekirdağ'daki tohumculuk şirketleri tarafından yürütülen Ar-Ge projesi kapsamında, Duna ve Volga CL (14TR006) adlı canavar otuna dayanıklı, tane ve yağ verimi yüksek yağlık Duna ve Volga CL adlı iki hibrit tohum üretildi.

Rusya'da 2 yıldır incelenen tohumlar, Rusya Tarım Bakanlığınca tescil edildi. Rus çiftçiler tarlalarında artık Türk ayçiçeği tohumuna da yer verecek.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın ayçiçeği üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Dünya üretiminin 4'te birinin gerçekleştiği Rusya'da 9 milyon ton ayçiçeği üretildiğini ifade eden Tülek, "Önemli bir pazar, çeşitlerin Rusya'da tescil edilmesi 2 yıl sürdü. Bundan sonra Rusya'da önemli bir üretim olacağını düşünüyoruz." dedi.

Tülek, bu başarının yanı sıra enstitüde üretilen 5 çeşidin de daha önce İtalya, Fransa ve Rusya tarafından tescil edildiğini ve ekimlerinin yapıldığını hatırlattı.

Duna çeşidini üreten Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı ve Tekirdağ Sarı Tohumculuk Şirketi Sahibi Osman Sarı da Trakya'da geliştirilen ayçiçeği tohumunun, Rusya'da tescil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Rusya'nın zor bir pazar olduğunun altını çizen Sarı, "Mutlaka orada bu çeşidin yerleşmesi, oturması ve gelişmesi ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. İddialıyız, bu çeşidi orada yerleştirmeye ve ürettirmeye çalışacağız. Yerli çeşitlerimizi neden dışarıya satamıyoruz? Bunun mücadelesini veriyoruz, 2 seneden beri zarar etmemize rağmen mücadeleden vazgeçmedik, geçmeyeceğiz de. Türk tarımının bu başarısının arkasının geleceğinden eminim." diye konuştu.

Sarı, Ukrayna'da da denemelerinin devam ettiğini, oradan da bir tescil beklediklerini ifade etti.

Sarı Tohumculuk Genel Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk da tohum tescillerinin, dünyada İsrail'in tohumda söz sahibi olduğu şehir efsanelerinin yıkılmaya başladığının kanıtı ve Türk tohumculuğunun başarısının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tescillerin, Türk tohumculuğu için önemli bir başarı olduğunu ifade eden Toruk, şunları kaydetti:

"Artık bizim Türkiye’de üretilen, geliştirilen çeşit Türkiye'nin Konya ovasında veya Trakya’da yetiştirilen çeşitler ülkemiz adına bir döviz kaynağı olarak Rusya’da da satılacaklar. Tabii sadece Rusya olarak bakmamak lazım. Bunu bütün tohum firmalarını örnek alarak, dünyanın çeşitli ülkelerinde hibrit ayçiçeği yanında diğer tür ve çeşitlerdeki tohumluklarımızın da önü açılacaktır. Bizim açımızdan zor gibi görünüyordu Türk tohumculuğu açısından ama çalışınca oluyor, yılmadan bir emek sarf ederseniz mücadele ederseniz, tabii ki kolay işler değil ama hiç olmayacak bir iş gibi düşünmemek lazım, her şeyi başarmayı hedeflemek lazım. Biz Rusya’da bunu başardık ve firmamız adına çok büyük bir başarı, partnerlerimiz adına çok büyük başarı, Türk tohumculuğu adına çok büyük başarı."

Islahçı konumunda projede yer alan Trakya Tarım Şirketi Sahibi İlhami Özcan Aygun ise Türk tohumculuğunun başarı öyküsünün Türk çiftçisine pozitif olarak yansıyacağını kaydetti.

EDİRNE (AA) - Ayçiçeği üretiminde dünyanın önemli üreticilerinden Rusya, Türkiye'de üretilen iki ayçiçek tohumu tescilledi.Anadolu Haber Ajansı