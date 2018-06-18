Rusya ile bölgesel işbirliği geliştirilmelidir

Rusya Federasyonu Milli Bayramı nedeniyle Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov tarafından bir resepsiyon verildi.

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu’ndaki resepsiyona Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Baghban Kondori, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Hamdi Gürdoğan, İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ve diğer ilgililer katıldı.

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov, bölgesel işbirliğini etkin olarak yürütmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Milli bayramımızı kutlamak için bizimle bir arada olduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Rusya Federasyonu ekonomisi gelişen bir ülkedir. Dış ilişkilerimiz de gelişmektedir. Bölgede iyi bir işbirliği yapma koşullarımız bulunmaktadır” dedi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise, “Trabzon ve Türkiye halkı olarak Rusya gününüzü tebrik ediyor, Rusya halkına en derin sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. İki ülke arasında tarihten gelen dostane ilişkilerin devam edeceğine eminiz” diye konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise, Rusya ile bölgesel ilişkilerin gelişmesi için temaslarını sürdürdüklerini belirterek, “Kültürel ilişkilerle başlayacak bir sürecin ekonomik ve ticari ilişkilere kadar gideceğine inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Resepsiyonun son bölümünde katılımcılar Başkonsolos Tikhonov’un yaptığı yağlıboya tablolardan oluşan sergiyi gez

