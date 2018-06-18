Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
93043
ALTIN
193.340
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2317
EURO
5.4759

Rusya ile bölgesel işbirliği geliştirilmelidir

Rusya Federasyonu Milli Bayramı nedeniyle Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov tarafından bir resepsiyon verildi.

Rusya ile bölgesel işbirliği geliştirilmelidir

Rusya Federasyonu Milli Bayramı nedeniyle Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov tarafından bir resepsiyon verildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:44
3151 Okunma
Rusya ile bölgesel işbirliği geliştirilmelidir

Rusya Federasyonu Milli Bayramı nedeniyle Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov tarafından bir resepsiyon verildi.
 Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu’ndaki resepsiyona Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.  Suat Hacısalihoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Baghban Kondori, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Hamdi Gürdoğan, İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ve diğer ilgililer katıldı.
Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov, bölgesel işbirliğini etkin olarak yürütmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Milli bayramımızı kutlamak için bizimle bir arada olduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Rusya Federasyonu ekonomisi gelişen bir ülkedir. Dış ilişkilerimiz de gelişmektedir. Bölgede iyi bir işbirliği yapma koşullarımız bulunmaktadır” dedi.
 Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise, “Trabzon ve Türkiye halkı olarak Rusya gününüzü tebrik ediyor, Rusya halkına en derin sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. İki ülke arasında tarihten gelen dostane ilişkilerin devam edeceğine eminiz” diye konuştu.
 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise, Rusya ile bölgesel ilişkilerin gelişmesi için temaslarını sürdürdüklerini belirterek, “Kültürel ilişkilerle başlayacak bir sürecin ekonomik ve ticari ilişkilere kadar gideceğine inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Resepsiyonun son bölümünde katılımcılar Başkonsolos Tikhonov’un yaptığı yağlıboya tablolardan oluşan sergiyi gez
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarp sınır kapısında “BİTCOİN” makinesi ele geçirildi
Sarp sınır kapısında “BİTCOİN” makinesi ele geçirildi
MİKRO YAZILIM, KOBİ’LERİ REKABETE HAZIRLIYOR
MİKRO YAZILIM, KOBİ’LERİ REKABETE HAZIRLIYOR
Macaristan'daki Türkler sandık başına gitti
Macaristan'daki Türkler sandık başına gitti

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim