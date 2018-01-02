​RTB House, Türkiye ekibini Ali Cihan Özsüt ile güçlendirdi

İstanbul, 2 Ocak 2018 – Dünyanın önde gelen reklamcıları için yapay zekâ ile geliştirilmiş yeniden hedefleme teknolojileri sunan RTB House, Türkiye ekibini Ali Cihan Özsüt ile güçlendirdiğini duyurdu. Türkiye’de büyümeye devam ettiklerini dile getiren RTB House Doğu Avrupa Bölge Direktörü Ömer Aras, "Son iki yılda çift haneli büyüme rakamlarıyla yılı kapatmanın ve hızla büyümenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ali’nin de kadroya katılmasıyla birlikte dijital yayın kuruluşlarıyla daha fazla işbirliği içerisinde olacağız” dedi.

RTB House Türkiye ekibine katılmasının temel amacını Türkiye pazarındaki envanteri genişletmek olduğuna değinen RTB House Türkiye Programatik Envanter Satın Alma Müdürü Ali Cihan Özsüt, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Hedefimiz ilk etapta Türkiye'nin öncü dijital yayın kuruluşlarıyla entegrasyon gerçekleştirip erişimimizi maksimize etmek. Uzun vadede ise marka güvenliğini de göz önünde bulundurarak dijital yayın organlarının tamamına erişmeyi planlıyoruz. Bu sayede müşterilerimize geniş bir hedefleme imkânı tanıyarak daha yüksek performans elde etmelerini sağlayacağız.”

Yayıncılar ile kazan kazan modeli

RTB House olarak hem yayıncılar hem de müşterilerimiz için kazan kazan politikasıyla ilerlediklerini belirten Özsüt, “Bu yüzden hem yayıncılar hem de müşterilerimizin gelirlerini artıracak iş birlikleri yapmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Son olarak Mynet’te Programatik Reklamcılık ve Veri Satışlarından sorumlu Direktör olarak görev alan Ali Cihan Özsüt, daha önce sırasıyla Amnet Group, Carat Media ve Vizeum Media gibi şirketlerde dijital reklamcılık üzerine uzmanlaştı.

