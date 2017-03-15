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“Rotamavi” Fransa’da yabancı yatırımcılara tanıtıldı

15 Mart 2017 Çarşamba 11:55
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APG İnşaat Yatırım’ın Kartal’da hayata geçirdiği “Rotamavi” projesi Fransa’da düzenlenen Mipim Fuarı’nda yabancı yatırımcılara tanıtıldı.

'Rotamavi” Fransa'da yabancı yatırımcılara tanıtıldı
APG İnşaat Yatırım İcra Kurulu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, Rotamavi projesinin detaylarını İTO (İstanbul Ticaret Odası)’nun çadırında yatırımcılarla paylaştı. Mipim fuarında ağırlıklı olarak yatırım amaçlı taleplerle karşılaştıklarını belirten Murat Kalsın; “Yabancı yatırımcıyı marka projelerimizle ülkemize çekmek için bu fuarlar büyük fırsat. Fuarda karşılaştığımız yatırımcılar Türkiye’deki gayrimenkul piyasasıyla yakından  ilgili. Konut yatırımına ilişkin yasal prosedürlerden kamu yatırımlarının lokasyonlarına kadar bilgi alıyorlar. Yürürlüğe giren yabancıların konut ve ticari ünite yatırımlarında vatandaşlık verilmesi hususunu da büyük avantaj olarak görüyor” dedi. Bölgenin en gözde projelerinden birine imzasını atan APG İnşaat, Rotamavi’de yüksek standartlarda konforlu bir yaşam alanı ve gayrimenkul yatırımcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyor.

TÜM DAİRELER DENİZ MANZARALI
188 konut ve 5 ticari ünitelerden oluşan projede; 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 4 tip daire seçeneği sunulurken, bahçeli büyük teraslı daireler ile özel loft daireler de yer alıyor. Rotamavi maksimum kullanılabilirlik sağlayan, tamamı güney cepheli daire seçenekleriyle de konut projelerinden ayrışıyor. Tüm dairelerin deniz manzarasına cepheli olduğu projede 1+1’ler 62 ile 80 metrekare, 2+1’ler 90 ile 123 metrekare arasında değişirken, 3+1’ler 153 metrekare ve 4+1’ler 280 metrekare büyüklüğe sahip. 1+1 loft daireler 115 metrekare, 2+1 loft daireler 143 ile 158 metrekare, 3+1 loft daireler 278 ile 347 metrekare ve 4+1 loft daire ise 280 metrekare büyüklüğünde.

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