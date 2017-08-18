RÖNESANS, DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

Dünyanın ve Türkiye’nin lider müteahhitlik şirketlerinden Rönesans Holding, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da sürdürülebilir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Kurulduğu 1993 yılından bu yana Türkiye ve Rusya’nın yanı sıra Avrupa’daki hızlı büyüyüşüne de devam eden holding, organik ve inorganik atılımlarıyla bu yıl da dünyanın en prestijli araştırmaları arasında gösterilen ve Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri” listesinde 38. sırada yer aldı. ENR listesine göre, 2016 yılında toplam 3,9 milyar dolar gelir elde eden şirketin uluslararası projelerinden elde ettiği gelir ise 3,25 milyar dolar seviyesini aştı. Bu yıl aynı zamanda listenin en büyük Türk şirketi unvanına da sahip olan Rönesans, Avrupa’nın en büyük uluslararası müteahhitleri arasında ise 10. sırasına yükseldi.



“ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYORUZ”

Elde edilen bu başarıyla ilgili açıklama yapan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, “Rönesans Holding olarak bugün Türkiye, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı da içeren geniş coğrafyada, inşaat, gayrimenkul yatırım, endüstri, enerji ve sağlık alanlarında sektöre yön veren projelere imza atıyoruz. ENR listesinde ise uzun zamandır istikrarlı bir şekilde ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. Türkiye’nin en büyük uluslararası inşaat şirketi olarak bu listede yer almak bizim için gurur verici. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hedefimiz dünyanın lider 10 müteahhitlik şirketi arasında yer almak. Bu hedefe güçlü adımlarla yaklaşıyoruz.” dedi.



Türk müteahhitlik şirketlerinin elde ettiği başarının tüm dünyada takip edildiğini de vurgulayan Ilıcak sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalite, tecrübe ve bilgi birikimiyle Türk inşaat şirketlerinin başarıları tüm dünyada parmakla gösterilir hale geldi. Bunun en büyük kanıtı ortaya koyduğumuz projelerin yanı sıra ENR listesinde yer alan Türk şirketlerinin ortaya koydukları başarılardır. Bu haklı gururu paylaştığımız şirketleri ve sektörümüzün tüm paydaşlarını tebrik ediyorum.”



RÖNESANS, AVRUPA’DAKİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Organik ve inorganik büyüyüşünü sürdüren Rönesans Holding, Heitkamp Ingenieur und Kraſtwersbau GmbH şirketinin yüzde100’ünü satın alarak bünyesine katmıştı. Rönesans Holding ayrıca, Hollandalı şirket Ballast Nedam’ın da tamamını satın alarak Avrupa’daki gücünü perçinledi ve kısa zamanda 1 milyar euro ciroya büyüklüğüne ulaşmayı başardı. Bu dev satın almaların ilk sonucu olarak, Avrupa’nın 100 yıllık hayali, dünyanın en uzun demiryolu tüneli Gotthard Base’i hayata geçiren ve Zürih ile Milano’yu birbirine bağlayan Rönesans, şimdi de Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaklaşık 1 milyar euro tutarında, yol ve tünellerden oluşan PPP (Public Private Partnership) projesine imza atmaya hazırlanıyor.



RUSYA VE TÜRKMENİSTAN’DA BAŞARI HİKÂYESİ DEVAM EDİYOR

Rönesans açısından en stratejik bölgeler arasında yer alan Bağımsız Devletler Topluluğu’nda ise şirket, altyapı ve üst yapı projelerinde öne çıkıyor. Kazakistan’ın başkenti Astana’da EXPO 2017 kapsamında inşa edilen ve ülkenin en büyük alışveriş ve eğlence merkezlerin biri olan Mega Silk Way geçtiğimiz aylarda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Rusya’nın başkenti Moskova’da iş dünyasının kalbinin attığı Moscow City’de inşa edilen 374 metre yüksekliğindeki Federation Tower ise 2017 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bunun dışında St. Petersburg’da inşa edilen ve 2018 yılında tamamlanması planlanan gökdelen projesi de Rönesans imzası taşıyan projeler arasında yer alıyor. 462 metre yüksekliğindeki ana kulesi ile bina, Rusya ve Avrupa’nın en yüksek binası unvanına sahip olacak.



Rönesans Holding, Rusya’da üst yapı projelerine ek olarak, Rönesans Endüstri Tesisleri aracılığıyla üstlendiği endüstriyel projeler ile de gücünü artıyor. Özellikle Rusya ve Türkmenistan’da petrole dayalı ürünlerin imalatı için endüstriyel proje yatırımlarında öne çıkmaya başlayan şirket, Rusya’da Kuzey Kutbuna yakın, Sabetta Bölgesi’nde bulunan ve sıcaklığın zaman zaman -50 derecelere kadar düştüğü sert iklim koşullarında Yamal LNG Üretim Tesisi projesine devam ediyor. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta ise doğalgazdan benzin üretecek GTG Projesi inşa ediyor. Toplam yatırım bedeli 1.5 milyar dolar olan proje tamamlandığında bu alanda dünyanın en büyük kapasiteli tesisi olacak.



SAĞLIK ve GAYRİMENKULDE RÖNESANS İMZASI

Rönesans Holding çatısı altındaki Rönesans Gayrimenkul son dönemde Türkiye’deki yatırımlarına hız verdi. 7 farklı şehirde Optimum, Piazza ve Kozzy markalı 8 alışveriş merkezi ile hizmet veren Rönesans Gayrimenkul, kısa ve orta vadede hayata geçireceği 7 projede toplam 1.7 milyar Euro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mart 2017’de İzmir’deki Optimum AVM’nin 105 milyon Euro’luk büyüme ve dönüşüm projesine imza atan şirketin İstanbul Anadolu Yakası’nda inşaatı devam eden Hilltown AVM ile Piazza karma projesi ise yeni ve önemli yatırımlar olarak dikkat çekiyor.



Rönesans Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Rönesans Sağlık Yatırım, Türkiye’nin 5 farklı ilinde 5 şehir hastanesi ile 7 kentte fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi inşa ediyor ve imzaladığı kontratlar karşılığında 2020 yılına kadar hastane projelerine yaklaşık 4,3 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Rönesans Sağlık Yatırım son olarak 2017 yılının Temmuz ayında, Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İşbirliği modeli kapsamında hayata geçirmeye hazırlandığı İkitelli Şehir Hastanesi’nin 163 milyar JPY (1,5 milyar dolar) tutarındaki finansal kapanışını tamamlamıştı. 2.700 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük hastaneleri arasına girecek olan İkitelli Şehir Hastanesi, tamamlandığında dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliğini de taşıyor olacak.





