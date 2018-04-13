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Romantik ve ilik Bir İlkbahar Evinde Venice Collection

Romantik ve ilik Bir İlkbahar Evinde Venice Collection

13 Nisan 2018 Cuma 14:04
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Romantik ve ilik Bir İlkbahar Evinde Venice Collection

Milyonlarca evde dekorasyon zenginliği sunan Biev, özgün bakış açısı ve trendlere göre şekillendirdiği koleksiyonları ile ilkbahara neşeli bir merhaba diyor. 
Yaşam alanlarında konfor ve rahatlık arayanlara özel tasarlanan Venice serisi, pastel tonları ile huzurlu ve ferah yaşam alanları vadediyor. Modern çizgide tasarlanan koleksiyonun tüm parçaları genç ve dinamik bir atmosfer yaratmak adına kıvrımlı formlardan oluşuyor. Oturma grubu ve yemek odası takımından oluşan koleksiyonu dilerseniz Biev dekoratif ürünleri, duvar panoları ve saatlerle zenginleştirebilirsiniz.
Farklı renk seçenekleri ile üçlü ve tekli koltuklardan oluşan oturma grubu kolay silinebilir ve sağlıklı kumaş döşemesi sayesinde özellikle çocuklu evlerde kullanım kolaylığı sunuyor. Gürgen kasası ile uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz koltukların kırlentleri çıkarılarak kolaylıkla yıkanabilir özelliğe sahip.  Üçlü koltuğun kolçağında yer alan özel usb bölmesi evin içindeki kablo kargaşasından kurtulmanızı sağlarken, oturduğunuz yerden kalkmadan evinizdeki konforun keyfini sürmenizi sağlıyor.
Kullanışlı ve şık yapısı ile günlük kullanımda ya da davet sofralarında sevdiklerinizi ağırlayacağınız Venice yemek masası dört sandalyeden oluşuyor, isteğe bağlı olarak sandalye sayısı arttırılabilir. 
Doğal görünümü sayesinde dinlendirici bir etki yaratan koleksiyonda büfe, konsol ve çok amaçlı dolabın yanı sıra bir adet orta sehpası bulunuyor. Zamanın yıpratamadığı tik ağacı ve zevkli dekorasyon tercihleri için çam ağacının karışımından üretilen yemek masası grubu, aşınma ve darbelere karşı yüksek dirence sahip.

İster takım halinde isterseniz tek tek satın alabileceğiniz Venice koleksiyonu yakından incelemek için sizleri Biev mağazaları ve biev.com.tr online alışveriş sitesine bekliyoruz.
Ev tanımı Biev ile mutlu ve huzurlu hikâyelere dönüşüyor.
 

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