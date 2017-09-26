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Rolls-Royce, güzel Bir çiçeğin renginde tasarladığı yeni Bespoke otomobili teslim etti

26 Eylül 2017 Salı 13:24
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Rolls-Royce, seçici patronlara, içerisinde 44000'den fazla opsiyon bulunan renk paleti sunuyor. Fakat, buna rağmen bir müşteri var ki, ona mevcut opsiyonların hiç biri yeterli olmuyor. Ünlü otomobil kolleksiyoneri Michael Fux, kişisel kolleksiyonuna katmak için California, Pebble beach'te sipariş ettiği 11. Rolls-Royce aracı için, bu palete başka bir bespoke renk daha ekledi. Rolls-Royce'un "Dawn in Fuxia" modeli, dünyanın önde gelen lüks otomobil etkinliği olan "Pebble Beach Concours D'elegance" da, şirketin aktivitelerinin bir parçası olarak, Rolls-Royce Ceo'su Torsten Müller tarafından tanıtıldı.

Rolls-Royce, güzel Bir çiçeğin renginde tasarladığı yeni Bespoke otomobili teslim etti

"Dawn in Fuxia" modeli, Michael Fux'un geçtiğimiz yıl Pebble plajını ziyaret ettiği sırada bulduğu çiçek ile eşleşen canlı renklerle tamamlandı. Bay Fux'a daha önce, bugüne kadar yapılmış en kişisel Dawn, kendi isminden esinlenerek adlandırılmış "Fux mavisi" rengi ile sunulmuştu.

Bundan bir süre sonra Michael Fux meydan okurcasına, Pebble Plajı çimlerinde bulduğu fuşya rengindeki çiçek yapraklarını, ikinci Bespoke Dawn'ı tasarlamaları için Rolls-Royce bespoke tasarımcılarına teslim etti.

Bir yıl sonra, Rolls-Royce ailesi tarafından kendisi için yapılan teslim seremonisine katılmak ve sonucu görmek için, Pebble plajına geri döndü.

"2005 yılında ilk bespoke arabamı sipariş ettiğimde, bu zamana kadar sipariş edilmiş diğer arabalardan bütünüyle farklı bir şey istedim. Biliyordum ki tasarımcılar, keşfedebileceğim çok fazla yaratıcılığa sahiplerdi. Rolls-Royce markasının mirasını ve bu arabaları çok seviyorum. Benim gibi Rolls-Royce sahiplerine, bespoke zarfını daha fazla açmaları için her zaman meydan okuyorum" diyen Michael Fux, bugüne kadar tam istediği gibi kişiselleştirilmiş, toplamda 10 araç sipariş etmiş.

Torsten Müller "Michael, Rolls-Royce için çok özel bir patrondur. Rolls-Royce tasarımcıları onunla çalışmayı çok seviyor, çünkü onları yaptıkları işi daha üst seviyeye çıkarmaya ve gerçek bir sanat eseri sunmaya zorluyor." dedi.

Rolls-Royce renk kolleksiyonunda sadece Michael Fux için rezerve edilmiş renkler şunlardır;

-Fux Fuşyası

-Fux Mavisi

-Fux yoğun yeşim incisi

-Fux yeşil yeşim incisi

-Fux derin mor

-Fux Şeker kırmızısı

-Fux Yeşili


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