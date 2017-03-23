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Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

23 Mart 2017 Perşembe 11:18
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- Ankara'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı

Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
 ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki kullanılmayan rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa İnkaya, Yassıören Mahallesi'ndeki tarlasına giderken hobi bahçesi yakınlarında bir köpeğin havlamasını duydu. Sesin kullanılmayan bir rögardan geldiğini fark eden İnkaya, kapağını açtığı rögarda yavru bir köpek gördü.

Kendi imkanlarıyla köpeği çıkaramayan İnkaya, belediyenin Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bilgi verdi.
Belediye ekipleri de yavru köpeği çıkartamayınca itfaiyeden yardım istendi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki rögara merdivenle inen itfaiye ekipleri, köpeği kurtardı.

Yavru köpek, hobi bahçesi civarındaki bir plastik boru içerisinde bulunan başıboş 2 yavru köpek ile Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Köpeklerin muayene ve aşıları yapıldıktan sonra sahiplendirilmek üzere barınakta tutulacağı kaydedildi.


Anadolu Haber Ajansı
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