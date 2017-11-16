Rockwell Automation’dan EMEA bölgesine özel teknik eğitim

Rockwell Automation Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde gerçekleştirdiği ilk TechEd teknik eğitim ve konferansını başarıyla tamamladı. ABD’de son derece popüler olan etkinliğin Paris’te düzenlenen EMEA versiyonu da bir o kadar ilgi gördü. 700’den fazla katılımcı farklı başlıklardaki eğitimlere önceden kaydoldu ve üç gün boyunca eşsiz bir networking etkinliğinin tadını çıkardı. Paris Disneyland’da gerçekleşen etkinlikte uygulama laboratuvarları, teknik oturumlar ve yönetim tartışmalarını içeren eğitimler 250 saatten fazla sürdü. Katılımcılar imalat ve üretim operasyonlarını maksimize edecek son teknik ve teknolojiler hakkında bilgi aldılar ve profesyonel eğitim gereksinimlerini karşılayan bu eğitimlerle uzmanlık geliştirme saatleri (PDH) kazandılar.



Son kullanıcılar, sistem entegratörleri, distribütörler, çözüm ortakları ve makine üreticileri için tasarlanmış etkinlik, katılımcılara Rockwell Automation ürün ve teknoloji çözümlerini rahat bir sınıf ortamında deneme fırsatı sundu. Bu eğitimlerde sektör uzmanlarından öğrendiler ve meslektaşlarının birçok ortak imalat ve üretim zorluğunu nasıl çözdüklerini gördüler.



Rockwell Automation Türkiye sistem entegratörleri ve distribütörlerinin de katılım gösterdiği programlarda; bilişim ve üretim mühendislerine yönelik özel etkinlikler de gerçekleşti. Bunlara IT/OT mühendisliği ve endüstriyel otomasyon için işbirliği, mobilite & sanallaştırma, bilgi yönetimi ve analitik gibi konular dahildi. Rockwell Automation EMEA Bölge Başkanı Thomas Donato bu organizasyonu ABD’den EMEA bölgesine genişletmekteki amaçlarından şöyle söz etti: “Global bir şirket olarak kendimizi, dünya çapındaki müşterilerimizin mümkün olan en iyi çözümleri ve eğitimleri alması için adıyoruz. Böylece topluma, değerlere ve verilere daha kolay erişmelerine yardımcı oluyoruz. ABD’deki TechED etkinliğinin başarısı bize kesinlikle EMEA bölgesinde de benzer bir etkinliğe talebin hayli yüksek olacağını gösterdi. Bu durum sadece katılımcı sayılarıyla değil aldığımız çok sayıda olumlu geri dönüşle de tasdiklendi.”



Üst düzey Rockwell Automation yöneticileri tarafından yapılan konuşmacı sunumlarında “verinin” inovasyon ve kalkınmayı yönlendiren çok önemli bir enstrüman oluşu işlendi. Sunumlarda ayrıca şirketlerin Connected Enterprise ile edindikleri avantajların yanı sıra ölçeklendirilebilir sanayi analitikleri, bulut bilişim, operasyonel veri altyapısı ve veri yönetimi, dijital dönüşüm, connected/bağlı hizmet ve ürünlere uzaktan erişim gibi önemli teknoloji trendleri de tartışıldı.



Rockwell Automation PartnerNetwork Programı Hakkında





Rockwell Automation PartnerNetwork programı global üreticilere tesis genelinde optimizasyon sağlayacak, makine performansını iyileştirecek ve sürdürülebilirlik hedeflerini tutacak, sınıfının en iyi çözümlerini geliştirmeye, uygulamaya ve desteklemeye odaklanmış şirketlerin işbirlikçi ağına erişim fırsatı sunar.

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