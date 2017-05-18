Roche İlaç Türkiye’nin yeni Onkoloji Pazarlama Direktörü Umut Bal oldu

Umut Bal, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasının ardından 2001 yılında City University of New York, Zicklin İşletme Okulu’nda MBA eğitimini tamamladı.

Kariyerine Deutsche Bank’ın New York ofisinde Finansal Analist olarak başlayan Bal, finans sektöründeki deneyiminin ardından GlaxoSmithKline’da Ürün Müdürü olarak çalıştı. Umut Bal 2007 yılında Roche İlaç Türkiye Viroloji Ürün Müdürü oldu. Şirkette çalıştığı süre boyunca Viroloji Kıdemli Ürün Müdürü, Viroloji ve Osteoporoz Bölüm Müdürü, Viroloji İş Birimi Müdürü ve Onkoloji Strateji Uygulama Müdürü sorumluluklarını üstlenerek pek çok başarıya imza attı. Roche’taki kariyerine verdiği 2 yıllık bir aranın ardından Umut Bal, Onkoloji Pazarlama Direktörü olarak Roche İlaç Türkiye ailesine tekrar katıldı.

Pazar analizi, pazarlama stratejisi, iş planlaması ve ürün lansmanı konularında uzman olan Umut Bal, evli ve 2 çocuk babasıdır.





Roche Hakkında

İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer almaktadır.Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline getirmiştir.

Roche; onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış ilaçlara sahip, dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında da dünya lideri olup, diyabet yönetiminde öncüdür.

1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.Şirket ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryaller ve kanser ilaçlarının da yer aldığı 29 ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) sekiz yıl arka arkaya İlaç, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisinde sürdürülebilirlik alanında Grup Lideri seçilmiştir.

Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2016 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede 94 binden fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir. 2016 yılında Ar-Ge çalışmalarına 9.9 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un cirosu 50.6 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugair Pharmaceutical şirketinin de çoğunluk hissesine sahiptir.Ayrıntılı bilgi için www.roche.com adresini ziyaret ediniz.

İstanbul, 18 Mayıs 2017 – Roche İlaç Türkiye, strateji ve pazarlama alanında deneyimli Umut Bal’ın Nisan 2017 tarihi itibarıyla “Onkoloji Pazarlama Direktörü” olarak yeni görevine başladığını duyurdu.