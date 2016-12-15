banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Rize'de zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

15 Aralık 2016 Perşembe 11:13
Bu haber 199 kez okundu

Rize'de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Rize'de zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
RİZE (AA) - 
Trafik ekipleri, sürücüsü henüz belirlenemeyen Gürcistan plakalı tırın Karadeniz Sahil Yolu Rize Geçişi Yüzüncüyıl Viyadüğü'nde arızalanması nedeniyle tedbir amaçlı yolu ulaşıma kapatmaya çalıştığı sırada buzlanma yüzünden kontrolden çıkan yolcu otobüsü, öğrenci servisi, polis aracı ile 12 otomobil çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı Vedat Kabil, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin yavaşlamaları için işaret ettiğini belirterek, "Ben durdum ancak buzlanma nedeniyle arkadaki arabalar duramadı. Arkadan bütün arabalar birbirine çarpmaya başladı. Rize'de kış aylarında ilk buzlanan nokta burası. Önlem alınmadığı için arabalar birbirine çarptı." diye konuştu.

Başka bir görgü tanığı Özgür Kopuz da arızalanan tır nedeniyle polisin bölgede tedbir almaya çalıştığını kaydederek, "Araçlar birikmeye başlamıştı. Arızalanan araç için tedbir alınmamış. Tedbir alınmayınca zincirleme kaza meydana geldi. Arabayı ağabeyim kullanıyordu. Yanımda hamile yengem vardı. Onlar da kazada yaralandı. Polis de kazanın içinde kaldı." ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.