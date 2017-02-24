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Rize'de kaçak silah yapılan eve baskın

24 Şubat 2017 Cuma 16:05
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Ardeşen ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Rize'de kaçak silah yapılan eve baskın
RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretildiği iddia edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde silah imalatı yapıldığı yönündeki ihbar aldı.

Ekiplerin evde ve çevresinde yaptığı aramada, 16 silah gövdesi, 11 sürgü üst kapağı, 10 namlu, 10 şarjör, 24 kabza kapağı, 37 tabanca yapımında kullanılan namlu altı demir malzeme, 10 namlu eklentisi demir parça, 3 eğe, 23 çeşitli çaplarda matkap ucu, 5 sprey boya, 24 çeşitli ebatlarda zımpara, 2 ortası delik demir parçası, bir tetik ve horoz aksamı, 5 silahın horoz kısmına ait demir parçaları, 7 şarjör alt kapağı, iki 9 mm ve iki 7,65 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.H. ve A.H'nin ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Anadolu Haber Ajansı
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