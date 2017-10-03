RIXOS HOTELS’A 10 ÖDÜL BİRDEN

Rixos Hotels, seyahat sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan ve turizm dünyasının “Oscar’ı” olarak kabul edilen World Travel Awards Gala Töreni’ne yine damgasını vurdu. Törenden 10 farklı alanda ödülle dönen Rixos Hotels, Türkiye’de ve Avrupa’da ‘En’ler arasında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Otelcilikte, Türkiye’nin gururu olmayı sürdürdü

Özenli hizmet anlayışını, yenilikçi ve yaratıcı konseptiyle harmanlayarak konuklarını en iyi şekilde ağırlayan Rixos Hotels, World Travel Awards’ta Türkiye’nin Lider Hospitality Development Şirketi Ödülü’ne layık görüldü.

Antalya’da bulunan ve tatili eğlence ve spor ile birleştirmek isteyenlerin adresi olan Rixos Sungate; Avrupa’nın En İyi Eğlence Oteli Ödülü’nün, Göcek’teki muhteşem koylarla iç içe bir tatil imkanı sunan Rixos Premium Göcek; Avrupa’nın En İyi Lifestyle Oteli Ödülü’nün sahibi oldu.

Mavi ile yeşili, tarih ile kültürü bir arada sunan Rixos Premium Tekirova; Türkiye’nin En İyi Aile Resort Oteli Ödülü’nü, turizm cenneti Belek’te konuklarını özenle ağırlayan Rixos Premium Belek ise Türkiye’nin En İyi Resort Oteli Ödülü’nü, Antalya’da yediden yetmişe herkese sıradışı bir tatil ve eğlence deneyimi yaşatan The Land of Legends ise Avrupa’nın En İyi Tema Parkı Oteli Ödülü’nü kazandı.

Rixos Libertas Dubrovnik; Hırvatistan’ın En İyi Deniz Kıyısı Oteli, Rixos President Astana Hotel; Kazakistan’ın En İyi Oteli, Rixos Almaty Kazakistan’ın En İyi Konferans Oteli, Rixos President Astana Hotel’in Royal Suite’i de Kazakistan'ın En İyi Otel Suiti seçildi.

Her yıl geleneksel olarak düzelenen ve 24’üncüsü 30 Eylül 2017 tarihinde St. Petersburg’da gerçekleşen World Travels Awards’da oteller; servis kalitesi, dekorasyon, fiyat, ulaşım, yemek, konfor gibi kriterler üzerinden değerlendirilirken, oylama ise internet üzerinden yapıldı.

Basın Bülteni