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RİVA’NIN MERAKLA BEKLENEN PROJESİNİN MİMARI SEÇİLDİ

Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen Galatasaray’ın Riva arazisini kazanan Yılmaz İnşaat, bölgede projelendirme çalışmalarını hızlandırdı. Geliştirilecek Riva projesi için yerli ve yabancı mimarlık ofislerinin ön sunumları sonrasında tercih edilen ödüllü mimarlık ofisi Baraka Mimarlık oldu. Konsept çalışmalarında sona gelinen proje ile bölgeye ve sektöre yepyeni bir vizyon kazandırılacak.

RİVA’NIN MERAKLA BEKLENEN PROJESİNİN MİMARI SEÇİLDİ

Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen Galatasaray’ın Riva arazisini kazanan Yılmaz İnşaat, bölgede projelendirme çalışmalarını hızlandırdı. Geliştirilecek Riva projesi için yerli ve yabancı mimarlık ofislerinin ön sunumları sonrasında tercih edilen ödüllü mimarlık ofisi Baraka Mimarlık oldu. Konsept çalışmalarında sona gelinen proje ile bölgeye ve sektöre yepyeni bir vizyon kazandırılacak.

26 Şubat 2018 Pazartesi 14:59
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RİVA’NIN MERAKLA BEKLENEN PROJESİNİN MİMARI SEÇİLDİ

Emlak Konut GYO güvencesiyle Yılmaz İnşaat tarafından çalışmalarına başlanan Riva projesinde mimarlık ofisi belli oldu. Yerli ve yabancı mimarlık ofislerinin ön sunumları sonrasında başarılı projelere imza atan ve uluslararası ödüllere sahip mimarlık ofisi Baraka Mimarlık seçildi.  
45 yıllık tecrübesi ile gayrimenkul sektörünün köklü firmaları arasında yer alan Yılmaz İnşaat, ihalesini kazandığı Galatasaray Spor Kulübü’nün eski  Riva arsası üzerinde Türkiye’de örnek teşkil edecek bir projeye imza atacak. 869 bin 362 metrekarelik konut alanı ve 206 bin 497 metrekarelik özel orman bulunan arazide müstakil bahçeli villa konseptinde, özgün bir proje geliştiriliyor.

RİVA’YA ÖZGÜN BİR KİMLİK KAZANDIRACAK
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alandaki ödüllü mimarlık ofisleri arasında yer alan Baraka Mimarlık, tarihi ve yeşil dokusuyla İstanbul’un oksijen deposu konumundaki Riva’da hayata geçirilecek projede örnek teşkil edecek donatılara sahip bir proje tasarlıyor. Bölgenin yeşil dokusuna uyum sağlayacak bir çizgide tasarlanan proje, konseptiyle Riva bölgesine de özgün bir kimlik kazandıracak.

BİRÇOK İLK’E İMZA ATILACAK
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO güvencesinde, Yılmaz İnşaat’ın güçlü sermaye yapısı ve vizyoner yatırım  anlayışıyla geliştirilen Riva projesi, bölgenin doğal yapısına uyum sağlayacak, az katlı ekolojik donatılarla hayata geçirilecek.
Türkiye’nin uluslararası alandaki sembol projelerinden biri olarak konumlanacak projede  çalışmalar hızla ilerlerken projenin yakın zamanda vitrine çıkması bekleniyor. 
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 26.02.2018 15:40
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