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RESMİ GAZETE KAĞIT BASKIYA SON VERDİ!

Kağıt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle basım adedi düşürülen Resmi Gazete, bundan böyle sadece dijital olarak hazırlanacak.

RESMİ GAZETE KAĞIT BASKIYA SON VERDİ!

Kağıt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle basım adedi düşürülen Resmi Gazete, bundan böyle sadece dijital olarak hazırlanacak.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:45
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RESMİ GAZETE KAĞIT BASKIYA SON VERDİ!

Tam 98 yıldır basılan Resmi Gazete, kağıda veda etti. Resmi Gazete'nin basıldığı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi geçen ay yayınlanan KHK ile kapatılmış ve kurum bünyesinde çalışan personeller diğer kamu kurumlarına gönderilmişti.

YÜZYILLIK SERÜVEN SONA ERDİ

Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre, 7 Ekim 1920'de kurulan ve ilk sayısını da 7 Şubat 1921 yılında çıkaran Resmi Gazete, yüzyıllık serüvenin ardından kağıt bölümünü kapattı. 14 Eylül 2018 Cuma günü 130 personele son iş günü tebliği yapıldı. Bazıları işçi statüsünde olan personel, bu hafta yeni kurumlarına dağıtıldı.Resmi Gazete'nin basıldığı Başbakanlık Basımevi'nde çok önemli matbaa üniteleri yer alıyor. Sözcü'ye açıklamalarda bulunan bir basımevi çalışanı, "Dünyada sadece üç ülkede (Türkiye-Fransa ve Suudi Arabistan) bulunan tek renk baskı yapan ve saatte 60 bin baskı kapasitesi olan web ofset makinemiz var. Bir üniversiteye alması için teklif iletildi fakat ilgilenmediler. Hurdaya gitmesine üzülüyorum" dedi.

SON DÖNEMDE BASIM ADEDİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Son dönemde kağıt baskısı düşen Resmi Gazete'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkartılan kararname, yönetmelik, yasa ve genelge gibi kararlar yayınlanıyordu. Gazete, 8 bin civarında basılıyordu son aylarda ise bu rakam 2 binlere kadar düştü.

SİBER SALDIRI ENDİŞESİ

Resmi Gazete artık sadece dijital olarak hazırlanacak. Bu durum bazı sorunların yaşanabileceği endişesine neden oldu. Siber saldırı veya arşive ulaşmada sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

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