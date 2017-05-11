banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Renault Trucks, yeni K XTREM kamyonunu Marakeş’te tanıttı

11 Mayıs 2017 Perşembe 14:54
Bu haber 748 kez okundu

Renault Trucks, Marakeş’te düzenlediği Xtrem Days etkinliğinde K Xtrem kamyonunu tanıttı. Sahraaltı Afrika, Orta Doğu, Cezayir, Fas ve Türkiye’de taşımacılık ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren firmalardan 420 kişinin bir araya geldiği bu özel organizasyonda konuklar, birçok workshopa katıldı. Renault Trucks’ın C ve K serisi modellerini kullanarak test ederken, Dakar’da yarışan araçları da pilotların yanında deneyimleyebilme fırsatını yakaladılar.

Renault Trucks, yeni K XTREM kamyonunu Marakeş'te tanıttı
 Renault Trucks C ve K serisi araçların tanıtıldığı Marakeş’te düzenlenen Xtrem Days etkinliğine, Sahraaltı Afrika, Orta Doğu, Cezayir, Fas ve Türkiye’deki farklı firmalardan 420 kişi katıldı. Sağlamlık anlamında lider olan K Xtrem kamyonları, bu özel etkinlikte ilk kez tanıtıldı. Etkinlikte bulunan taşımacılık ve inşaat alanındaki profesyoneller, Renault Trucks yetkililerinden bilgi alırken workshoplara katıldılar. Ayrıca C ve K serisi araçları test ettiler.
Etkinlik için bölümlerden oluşan özel, geniş bir alan inşa edildi. Renault Trucks uzmanlarının ev sahipliğinde workshopların düzenlendiği birinci bölümde, taşımacılık alanındaki profesyonellerin işletme maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacak ulaşım çözümleri aktarıldı. İkinci alan, eğlence ve dinlenme için ayrıldı. Araç simülatörleri, buggy ve Renault Sherpa araçları ile katılımcılar farklı bir deneyim yaşadı. Son bölümde ise katılımcılar, sürüş testlerine katılarak Renault Trucks C ve K serisi araçların sağlamlığını gerçek koşullarda deneyebildiler.

Renault Trucks C ve K serisi araçlar, yolda, inşaat sahasında veya maden ocaklarında çalışıyor olmaları fark etmeksizin her alanda zorlu koşullarda faaliyet gösteren müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Renault Trucks, özellikle taşocakları, inşaat sahaları gibi ağır şartlarda çalışan müşterileri için K Xtrem kamyonunu geliştirdi. Ağır yük ve çalışma koşulları için tasarlanan bu araçlar, güçlendirilmiş şasisi ile en zorlu durumlarla başa çıkabilen otomatikleştirilmiş ve güçlendirilmiş Optidriver Xtrem şanzımana sahip.

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada; “2017 ve 2018 yılında yenilenen araçlarımızla inşaat segmentine damga vuracağız. Önümüzdeki dönemde uzun yol ve inşaat alanlarına yoğunlaşacağız. Türkiye’de tüm bölgelerde inşaat sektörü yüksek bir ivme kazandı. Biz de Renault Trucks olarak tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde inşaat ve maden projeleri için yeni araçlarımızı sunmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizle ilişkilerimizi geliştirdiğimiz bu özel organizasyonda, bizden beklentilerini tekrar dinleyebileceğimiz bir ortam yarattık. Türk müşterilerimiz, K Xtrem serisini çok beğendiler ve yoğun ilgi gösterdiler,” dedi.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.