Renault Trucks, yeni K XTREM kamyonunu Marakeş’te tanıttı

Etkinlik için bölümlerden oluşan özel, geniş bir alan inşa edildi. Renault Trucks uzmanlarının ev sahipliğinde workshopların düzenlendiği birinci bölümde, taşımacılık alanındaki profesyonellerin işletme maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacak ulaşım çözümleri aktarıldı. İkinci alan, eğlence ve dinlenme için ayrıldı. Araç simülatörleri, buggy ve Renault Sherpa araçları ile katılımcılar farklı bir deneyim yaşadı. Son bölümde ise katılımcılar, sürüş testlerine katılarak Renault Trucks C ve K serisi araçların sağlamlığını gerçek koşullarda deneyebildiler.

Renault Trucks C ve K serisi araçlar, yolda, inşaat sahasında veya maden ocaklarında çalışıyor olmaları fark etmeksizin her alanda zorlu koşullarda faaliyet gösteren müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Renault Trucks, özellikle taşocakları, inşaat sahaları gibi ağır şartlarda çalışan müşterileri için K Xtrem kamyonunu geliştirdi. Ağır yük ve çalışma koşulları için tasarlanan bu araçlar, güçlendirilmiş şasisi ile en zorlu durumlarla başa çıkabilen otomatikleştirilmiş ve güçlendirilmiş Optidriver Xtrem şanzımana sahip.

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada; “2017 ve 2018 yılında yenilenen araçlarımızla inşaat segmentine damga vuracağız. Önümüzdeki dönemde uzun yol ve inşaat alanlarına yoğunlaşacağız. Türkiye’de tüm bölgelerde inşaat sektörü yüksek bir ivme kazandı. Biz de Renault Trucks olarak tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde inşaat ve maden projeleri için yeni araçlarımızı sunmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizle ilişkilerimizi geliştirdiğimiz bu özel organizasyonda, bizden beklentilerini tekrar dinleyebileceğimiz bir ortam yarattık. Türk müşterilerimiz, K Xtrem serisini çok beğendiler ve yoğun ilgi gösterdiler,” dedi.

Renault Trucks C ve K serisi araçların tanıtıldığı Marakeş’te düzenlenen Xtrem Days etkinliğine, Sahraaltı Afrika, Orta Doğu, Cezayir, Fas ve Türkiye’deki farklı firmalardan 420 kişi katıldı. Sağlamlık anlamında lider olan K Xtrem kamyonları, bu özel etkinlikte ilk kez tanıtıldı. Etkinlikte bulunan taşımacılık ve inşaat alanındaki profesyoneller, Renault Trucks yetkililerinden bilgi alırken workshoplara katıldılar. Ayrıca C ve K serisi araçları test ettiler.